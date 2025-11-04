BIST 10.914
DOLAR 42,08
EURO 48,38
ALTIN 5.342,27
HABER /  GÜNCEL

'Koruyucu eldiven' zorunluluğu bisikletleri kapsamıyor

'Koruyucu eldiven' zorunluluğu bisikletleri kapsamıyor

EGM, motosiklet sürücülerinin ve yolcuların TS EN 13594 standardına uygun koruyucu eldiven takmalarının zorunlu hale geldiğini ancak bu zorunluluğun bisiklet ve motorlu bisiklet (moped) cinsi araçları kapsamadığını duyurdu.

Abone ol

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in bugün Resmi Gazete'de yayımlandığı hatırlatıldı.

Bu çerçevede gerçekleştirilen değişikliklere değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yönetmeliğin 'Sürücülerin ve Yolcuların Koruyucu Tertibat Kullanma Mecburiyeti' başlıklı 150. maddesinde değişikliğe gidilmiştir. 1 Ocak 2001'den sonra üretilen ve ATV olarak tabir edilen 4 tekerlekli T3 kategorisindeki traktörlerin sürücülerinin koruma başlığı ve koruma gözlüğü, yolcuların da koruma başlığı takmaları ve bağlamaları zorunlu olacaktır.

Motosiklet sürücülerinin ve taşınmaları halinde yolcuların TS EN 13594 standardına uygun koruyucu eldiven takmaları zorunlu hale getirilmiştir. Zorunluluk bisiklet ve motorlu bisiklet (moped) cinsi araçları kapsamamaktadır.

Karayolları Trafik Yönetmeliğinin ekinde yer alan Ek:47'de değişiklik yapılarak, engellilerin ve gazilerin talepleri halinde, araçları için ayrılmış park yerlerinden istifade etmeleri amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü trafik denetleme birimleri tarafından verilen 'Engelli/Gaziler Park Kartı'nın e-Devlet sistemi üzerinden barkodlu ve karekodlu üretilebilmesine imkan sağlanmıştır."

EGM
ÖNCEKİ HABERLER
Manisa Belediye Başkanı Zeyrek'in ölümüyle ilgili iddianame hazır
Manisa Belediye Başkanı Zeyrek'in ölümüyle ilgili iddianame hazır
Neden Bayern'i istemedi? Leroy Sane'den sürpriz itiraf
Neden Bayern'i istemedi? Leroy Sane'den sürpriz itiraf
İstanbul'da trafik bildiğiniz gibi! Yoğunluk yüzde 83’e ulaştı
İstanbul'da trafik bildiğiniz gibi! Yoğunluk yüzde 83’e ulaştı
Avrupa Komisyonu'nun Türkiye raporuna tepki
Avrupa Komisyonu'nun Türkiye raporuna tepki
GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçları açıklandı
GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçları açıklandı
MHP’li Yıldız'dan Selahattin Demirtaş açıklaması: Tahliye kararı...
MHP’li Yıldız'dan Selahattin Demirtaş açıklaması: Tahliye kararı...
Kemal Kılıçdaroğlu ofisini boşalttı
Kemal Kılıçdaroğlu ofisini boşalttı
Ekrem İmamoğlu'nun babası ve oğlu hakkında adli kontrol kararı
Ekrem İmamoğlu'nun babası ve oğlu hakkında adli kontrol kararı
CAS, Rıza Kayaalp'in itirazını haklı buldu! Geri dönüyor
CAS, Rıza Kayaalp'in itirazını haklı buldu! Geri dönüyor
MSB’den “Suriyeli asker” iddialarına yalanlama
MSB’den “Suriyeli asker” iddialarına yalanlama
Çin'den ABD'ye sert tepki: Umarız yargı işbirliğine başvurur
Çin'den ABD'ye sert tepki: Umarız yargı işbirliğine başvurur
AB’den Türkiye açıklaması: Önemli bir ortak ama tablo karışık
AB’den Türkiye açıklaması: Önemli bir ortak ama tablo karışık