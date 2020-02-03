Koronovirüste kritik tarih şubat sonu
Dünyayı sarsan koronavirüsle ilgili haberler devam ediyor. Çin Devlet Başkanı 'Politbüroyu' tekrar topladı ve önemli bir çağrıda bulundu. Koronavirüse karşı son cephe internette açıldı ve Google hamlesi geldi. Almanya yeni tarih verip Şubat sonunu işaret etti. Virüsle ilgili son sayılar dikkat çekti.
Tüm dünyanın merak ettiği açıklama geldi. Virüse karşı önlemler de ölü ve vaka sayısı da artıyor. Büyük kaçış da devam ediyor. İşte yaşananlar...
Son rakamlar
Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan gün içinde yapılan açıklamada, ülkede 2019-nCoV salgını dolayısıyla 362 kişinin hayatını kaybettiği, 17 bin 489 kişinin de virüsten etkilendiği ifade edilmişti. Dünya Sağlık Örgütü de gün içinde Çin dışında 23 ülkede 151 koronavirüs vakasına rastlandığını açıklamıştı.
Nasıl başladı?
Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha 'gizemli' hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.
Ülkede yeni tip koronavirüse yönelik yürütülen bilimsel çalışmalarda virüsün genetik dizininin Çin'e özgü yarasa ve yılan türlerinden kaynaklandığına dair ilk sonuçlar elde edilmiş, daha sonra salgın sona erinceye kadar ülkede yabani hayvan ticareti yasaklanmıştı. Virüsün kısa sürede Vuhan'dan diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle 22 Ocak'tan bu yana başta Vuhan olmak üzere Hubey eyaletine bağlı irili ufaklı 17 kentte toplu ulaşım durdurulmuştu.Salgın nedeniyle çok sayıda hava yolu şirketi Çin'e uçuşlarını askıya almış, Dünya Sağlık Örgütü de 'uluslararası kamu sağlığı acil durumu' ilan etmişti.