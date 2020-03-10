Koronovirüs temas izolasyonu nedir? İzolasyon nasıl yapılmalı?
Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili bilgilendirme amaçlı bilgiler paylaştı. Sağlık Bakanlığının paylaştığı bilgiler ile koronavirüse karşı alınması gereken tedbirleri öğrenmemizde fayda var. Peki; yeni tip koronavirüse karşı alınması gereken tedbirler nelerdir? Kovid-19 temas izolasyonu nedir, izolasyon nasıl yapılmalı? İşte, dünyayı teyakkuza geçiren virüs salgınına karşı alınması gereken tedbirler...
Standart önlemler
Olası enfeksiyon tanısına bakılmaksızın, tüm hastalarda uygulanması gereken önlemlerdir.
- Hastaya temas öncesi ve sonrası el hijyeni sağlanmalıdır.
- Kan, vücut sıvısı (ter hariç), bütünlüğü bozulmuş deri ve mukoz membran ile temas riski varlığında kişisel koruyucu ekipman giyilmelidir. (eldiven, önlük, maske, göz/ yüz koruyucu)
- Eldiven giymeden önce ve çıkartıldıktan sonra el hijyeni sağlanmalıdır.
- İğneler kullanıldıktan sonra kapağı kapatılmamalı, ucu bükülmemeli (delici aletler dahil), delinmeye dirençli sarı kutulara atılmalıdır.
- Kan ve vücut sıvıları ile kirlenen tekstil malzemeleri özel sızdırmaz torbalar içinde alandan uzaklaştırılmalıdır.
- Personel ellerindeki tüm yara ve çatlakları pansuman malzemesi ile kapatmalıdır.
Temas izolasyonu
Temas ile oluşabilecek hastalıklara karşı uygulanır. Hasta tek kişilik odaya yatırılır.
Odaya girişte:
- El hijyeni sağlanmalıdır. (alkol bazlı el antiseptiği ile el ovalama veya el yıkama)
- Önlük giyilmelidir. (hasta ve/veya çevresi ile temas ihtimali)
- Eldiven giyilmelidir.
Odadan çıkarken;
- Eldiven çıkartılmalıdır.
- Önlük çıkartılmalıdır.
- El hijyeni sağlanmalıdır. (alkol bazlı el antiseptiği ile el ovalama veya el yıkama)