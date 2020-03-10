Koronovirüs temas izolasyonu nedir? İzolasyon nasıl yapılmalı?

- Hastaya temas öncesi ve sonrası el hijyeni sağlanmalıdır.

- Kan, vücut sıvısı (ter hariç), bütünlüğü bozulmuş deri ve mukoz membran ile temas riski varlığında kişisel koruyucu ekipman giyilmelidir. (eldiven, önlük, maske, göz/ yüz koruyucu)

- Eldiven giymeden önce ve çıkartıldıktan sonra el hijyeni sağlanmalıdır.

- İğneler kullanıldıktan sonra kapağı kapatılmamalı, ucu bükülmemeli (delici aletler dahil), delinmeye dirençli sarı kutulara atılmalıdır.

- Kan ve vücut sıvıları ile kirlenen tekstil malzemeleri özel sızdırmaz torbalar içinde alandan uzaklaştırılmalıdır.

- Personel ellerindeki tüm yara ve çatlakları pansuman malzemesi ile kapatmalıdır.