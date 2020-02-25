Koronovirüs gerginliği Sağlık Bakanlığı ile türbeler kaşı karşıya geldi

İRAN'da yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 16'ya yükselirken, İran yönetimi ile türbe ve camiler arasında gerilim başladı. Sağlık Bakanlığı, koronavirüs salgınının başladığı Kum kentindeki dini merkezlerin kapatılması çağrısında bulundu. Bu çağrıya karşılık bir Şii türbesi toplu namaz çağrısında bulundu. İran Cumhurbaşkanı Ruhani, "Korona, influenza B virüsünden daha tehlikeli değildir. Biz onu aştık, koronayı da aşacağız. Koronavirüs davetsiz bir misafir gibi geldi ve bütün ülkelere yayıldı. açıklaması yaptı.