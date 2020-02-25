Koronovirüs gerginliği Sağlık Bakanlığı ile türbeler kaşı karşıya geldi
İRAN'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının başladığı Kum kentinde Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına rağmen bölgedeki bir Şii türbesi toplu namaz çağrısında bulundu.
İRAN'da yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 16'ya yükselirken, İran yönetimi ile türbe ve camiler arasında gerilim başladı. Sağlık Bakanlığı, koronavirüs salgınının başladığı Kum kentindeki dini merkezlerin kapatılması çağrısında bulundu. Bu çağrıya karşılık bir Şii türbesi toplu namaz çağrısında bulundu. İran Cumhurbaşkanı Ruhani, "Korona, influenza B virüsünden daha tehlikeli değildir. Biz onu aştık, koronayı da aşacağız. Koronavirüs davetsiz bir misafir gibi geldi ve bütün ülkelere yayıldı. açıklaması yaptı.
New York Times muhabiri Farnaz Fassihi'nin aktardığına göre İran Sağlık Bakanlığı, salgının önlenmesi için alınan önlemler kapsamında Kum'daki dini toplanma merkezlerinin kapatılması için çağrıda bulundu. Fatima Masume Türbesi bu çağrıyı reddetti ve salgına rağmen toplu namaz çağrısında bulundu.
O medresede dezenfekte işlemi yapıldı
İran'ın Kum kentinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Fatıma-i Masume Türbesi'nde dini merasimlere sınırlama getirilirken, virüsün yayılmasını engellemek için türbede dezenfekte işlemleri yapılıyor.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkesinde de 16 kişinin ölümüne yol açan yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) "davetsiz misafire" benzetti. Ruhani, başkent Tahran ile ülkenin kuzeyi arasında yapılan otoyolun açılış törenindeki konuşmasında koronavirüsle ilgili açıklamada bulundu.