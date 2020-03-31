Koronavirüsün tek kazananı oldu: Serveti 4 milyar dolar arttı
Dünyayı hızla etkisi altına alan corona virüs salgını, bazı teknoloji şirketlerine zarar verirken, bazı şirketlerde bu durumu lehlerine çevirdi. Salgın ile bazı teknoloji firmaları popülaritesini arttırdı.
Çin'den kısa bir süre içerisinde dünyaya yayılan korona virüsü, yaklaşık 40 bin insanın canına mal oldu. Covid-19 salgını küresel ekonomiyi olumsuz etkiledi ve pek çok sektör, şirket zor günlerden geçiyor.
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Corona virüs salgını nedeniyle dünyanın dört bir yanında on milyonlarca kişi ise evden çalışmaya zorladı. İnsanların evden çalışmaya başlaması sonrası online toplantılar yapabileceğiniz uygulamalar kısa süre içinde hatırı sayılır bir popülariteye ulaştı.
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O uygulamalardan birisi olan Zoom son haftalarda 20 milyon defa akıllı cihazlara indirilerek TikTok’un ardından en çok indirilen ikinci uygulama olmuştu.
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İngiliz Guardian gazetesinde yer alan habere göre, şirket bu popülariteyi paraya dönüştürmeyi başardı.
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