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SAĞLIK

Koronavirüsün Mu varyantı aşıya dirençli mi? Prof. Dr. Derya Unutmaz yanıtladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüsün Mu varyantının Türkiye'de 2 kişide tespit edildiğini belirterek şu an ilave tedbir getirmeyi düşünmediklerini bildirmişti. Habertürk TV canlı yayınına katılan Prof. Dr. Derya Unutmaz, Mu varyantının Türkiye'de vaka ve can kaybına nasıl yansıyacağına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüsün Mu varyantı ile ilgili yeni tedbir olup olmayacağının sorulması üzerine Koca, "Şu an ilave bir tedbir getirmeyi düşünmüyoruz. Çünkü şu ana kadar 2 vaka dışında Mu varyantı tespit ettiğimiz kişi olmadı" bilgisini paylaşmıştı.

ABD'de bulunan Jackson Laboratuvarı Enstitüsünde baş araştırmacı olarak görev yapan İmmünoloji Uzmanı Prof. Dr. Derya Unutmaz, Habertürk TV canlı yayınında bu gelişmeyi değerlendirdi.

Prof. Dr. Unutmaz, Mu varyantının Türkiye'de vaka ve can kaybına nasıl yansıyacağına ilişkin yorumlarda bulunurken, "12 yaş üstü için aşı kriteri ne? Hangi aşı tercih edilmeli?" sorularını da yanıtladı.

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