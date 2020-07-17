Koronavirüsün kan grupları ile ilişkisi var mı?
ABD'li bilim insanları, bazı kan gruplarının yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) daha fazla etkilendiğine dair iddiaların doğru olmadığını açıkladı. Daha önce A tipi kan grubuna sahip insanların daha fazla enfekte olduğu ve ölüm oranın daha yüksek olduğu öne sürülmüştü.
200’ün üzerinde ülkede ve bölgede görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle vaka sayısı 14 milyona, ölü sayısı ise 600 bine yaklaştı.
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Diğer taraftan; salgının başlangıcından bu yana geçen 7 ay içinde Kovid-19’un gizemi, hala bilim insanları tarafından tam olarak çözülebilmiş değil.
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Yapılan bazı bilimsel araştırmalar da zaman geçtikçe bir diğerini çürütebiliyor.
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Bunlardan biri de koronavirüsün farklı kan gruplarını değişik şekillerde hasta ettiği teorisi.
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