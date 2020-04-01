Koronavirüs'ün illere göre dağılımı açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vakamalarının dağılımını açıkladı. Buna göre en çok vaka görülen il 8 bin 852 vaka ile İstanbul oldu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İtalya'nın düştüğü hataya düşmemek için vakaların illere göre dağılımını açıklamadıklarını söyledi. Dün tespit edilen iki vakayla koronavirüsün tüm illere yayıldığını ve bu nedenle açıklamaya karar verdiklerini söyleyen Koca, bir kez daha herkesin dikkatli olması ve kurallara uymasını istedi.

Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası koronavirüs vakamalarının dağılımını açıkladı. Buna göre en çok vaka görülen il 8 bin 852 vaka ile İstanbul oldu.

İşte Koca'nın açıklamalarındaki o bölüm;

"Bugüne kadar illerimizdeki dağılımı göstermemiştik. Daha önce de ifade etmiştim. İtalya bunun benzerini yaptı. İtalya'da bir bölgede tüm İtalya'ya virüsün taşınmasına sebep oldu. Biz de bu nedenle o hatayı işlemek istemedik. Dün itibariyle bir ilimizde görülmemişti o ilimizde de dün itibariyle görülen iki vakamız oldu. Bütün illerimizde artık bu virüsün olduğunu biliyoruz. O nedenle açıklamakta bir sakınca olmadığını düşünüyoruz.

İlk sırada İstanbul var

Burada görülen ön planda daha çok vakanın gördüğünüz gibi İstanbul. Vaka sayısı 8 bin 852 yüzde 60'lara yakın. Onu İzmir izliyor 853 vaka. Onu 712 vakayla Ankara, 584 vakayla Konya, 410 vakayla Kocaeli.