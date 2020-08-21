Koronavirüsün cildinizde neden olabileceği semptomlar

Damarlarda mavilik: Livedo retikülaris ya da damarların maviye dönüşmesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarında görülen cilt problemlerinden. Cilt morarmış bir görüntüye de sahip oluyor ve ileri yaşlı insanlarda hastalığın sert geçeceğine işaret ediyor.