Koronavirüsün cildinizde neden olabileceği semptomlar
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, sadece solunum yollarını değil aynı zamanda cildi de etkiliyor. Kovid-19, ayak parmaklarından kafaya kadar insan derisinde bir takım semptomlara neden oluyor. Tespit edilen sekiz yaygın semptom bulunuyor. İşte yeni tip koronavirüs nedeniyle cildinizde meydana gelebilecek değişiklikler...
Damarlarda mavilik: Livedo retikülaris ya da damarların maviye dönüşmesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarında görülen cilt problemlerinden. Cilt morarmış bir görüntüye de sahip oluyor ve ileri yaşlı insanlarda hastalığın sert geçeceğine işaret ediyor.
Kırmızı gözler: Konjunktivit olarak da adlandırılan kırmızı gözler, koronavirüse yakalanmış hastalarda görülen bir diğer sorun.
Makülopapüler kabarıklıklar: Hastalarda en yaygın görülen Kovid-19'a bağlı cilt sorunlarının başında makülopapüler kabarıklıklar geliyor. Deri yüzeyinde küçük kırmızı noktalar şeklinde ortaya çıkıyor.
İltihaba bağlı kızarıklıklar: Çocuklarda görüldüğü belirtilen bağışıklıkla ilişki bu sorunda, çocukların vücutlarında iltihaba bağlı geniş kızarıklıklar görülüyor. Görece daha nadir olduğu belirtilen bu komplikasyonla Kovid-19'a yakalandıktan üç ay sonra bile karşılaşmak mümkün.