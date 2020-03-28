SAĞLIK

Koronavirüsü yenen rektör Sondan Durukanoğlu Feyiz: İnsanlık büyük bir sınav veriyor

Korona virüs testlerinin pozitif çıkması sonucu tedavi altında alınıp, taburcu edilen Kadir Has Üniversitesi Rektörü Sondan Durukanoglu Feyiz, gençlere seslendi.

Dünyayı etkisi altına alan Corona virüs hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. İtalya, İspanya, İran'ı etkisi altına alan bu virüse karşı Türkiye önlemleri arttırmaya devam ediyor. 

Kadir Has Üniversitesi Rektörü Sondan Durukanoğlu Feyiz, kendisinin test sonuçlarının pozitif çıkması sonrası yoğun bakıma kaldırıldı ve bu hastalığı atlattı. 

Korona virüsü yenen rektör Durukanoğlu, gençlere seslendiği bir videoda virüsün hafife alınır yanının olmadığını kaydetti. Eşinin ve oğlunun da virüs testlerinin pozitif çıkması sonrası tedavi altında olduklarını ifade eden Sondan Feyiz, İnsanlığını ciddi bir sınav verdiğini söyledi. 

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