Koronavirüsü yenen 107 yaşındaki Havahan Karadeniz'in formülü

Beslenmesine özen gösteriyor: İlerleyen yaşına rağmen sabahları erkenden uyanan, her gün 5 vakit namazını kılan Karadeniz, her Malatyalı gibi kayısıyı çok seviyor. Karadeniz, her gün torununun yaptığı Türk kahvesini içmekten büyük keyif alıyor. Beslenmesine özen gösteren Karadeniz, kahvaltıda tereyağ, kaymak, bal, süt tüketiyor. Yoğurtla karıştırılmış haşlanmış buğday ise Karadeniz'in en favori yiyeceklerinin başında geliyor.