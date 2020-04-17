Koronavirüsü yenen 107 yaşındaki Havahan Karadeniz'in formülü

Kovid-19'u 107 yaşında yenerek sağlığına kavuşan Havahan Karadeniz, "dünyada bu hastalığı yenen en yaşlı insanlardan biri" olarak tarihe geçti. Karadeniz, tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü güçlü bağışıklık sistemi ve iyi bir tedavi süreciyle yendi. Peki Asırlık çınar, böylesine güçlü bir bağışıklığa sahip olmak için ne yiyor, ne içiyor, nasıl yaşıyor?