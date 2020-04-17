Koronavirüsü yenen 107 yaşındaki Havahan Karadeniz'in formülü
İSTANBUL Eğitim Araştırma Hastanesi'nde bir hafta süreyle koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördükten sonra taburcu edilen 107 yaşındaki Havahan Karadeniz, AA muhabirine açıklama yaptı.
Kovid-19'u 107 yaşında yenerek sağlığına kavuşan Havahan Karadeniz, "dünyada bu hastalığı yenen en yaşlı insanlardan biri" olarak tarihe geçti. Karadeniz, tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü güçlü bağışıklık sistemi ve iyi bir tedavi süreciyle yendi. Peki Asırlık çınar, böylesine güçlü bir bağışıklığa sahip olmak için ne yiyor, ne içiyor, nasıl yaşıyor?
Bir haftada yendi: Öksürük ve yüksek ateş şikayetiyle 7 Nisan'da hastaneye başvuran ve yapılan testler sonucunda koronavirüs testi pozitif çıkan Havahan Karadeniz, bir haftada hastalığı yenerek taburcu edildi. Karadeniz, şimdi ise doktorlarının belirlediği 14 günlük karantina süresini evinde tamamlıyor. Evinde tek başına bu riskli süreci atlatmaya çalışan Karadeniz ile bir süre önce Kovid-19 tadavisi gören torunu Ender Çırağ sosyal mesafeyi de gözetip, her türlü tedbiri alarak ilgileniyor.
Sırrı bağışıklık sistemi: Doktorlarının bile iyileşme sürecini şaşkınlıkla izlediği Karadeniz'in, sağlığına kavuşmasındaki en önemli etken, iyi bir tedavi süreciyle birlikte güçlü bağışıklık sistemi. Malatya'nın Pötürge ilçesinde doğup büyüyen, 8 yaşından sonra İstanbul'a gelen Karadeniz, 1982 yılında eşini kaybetti. 4 çocuk, 11 torun, 15 de torununun çocuğu bulunan Karadeniz'e, yakın zamanda torununun torununu görmek de nasip olacak.
Beslenmesine özen gösteriyor: İlerleyen yaşına rağmen sabahları erkenden uyanan, her gün 5 vakit namazını kılan Karadeniz, her Malatyalı gibi kayısıyı çok seviyor. Karadeniz, her gün torununun yaptığı Türk kahvesini içmekten büyük keyif alıyor. Beslenmesine özen gösteren Karadeniz, kahvaltıda tereyağ, kaymak, bal, süt tüketiyor. Yoğurtla karıştırılmış haşlanmış buğday ise Karadeniz'in en favori yiyeceklerinin başında geliyor.