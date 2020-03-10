Koronavirüsü Türkiye'de mi kaptı? ABD'den korkutan haber geldi İtalya'da asker sokakta
ABD'deki Maryland Eyaleti'nin Valisi Larry Hogan, 86 yaşındaki bir kadının Türkiye ziyareti sonrası yapılan Corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı. Vali Hogan, kadının hastanede tedavi altına alındığını belirtti. KKTC'de bir Alman turistte koronavirüs tespit edildi 30 kişi karantinaya alındı.
Türkiye'de koronavirüs var mı yok mu tartışması sürerken korkutan haber bu kez ABD'den geldi. ABD'deki Maryland Eyaleti'nin Valisi Larry Hogan düzenlediği basın toplantısında kısa bir süre önce Türkiye’yi ziyaret eden 86 yaşındaki bir kadında Corona virüsü saptandığını bildirdi. 3 Mart tarihinde THY'nin TK54 sefer sayılı uçağı ile İstanbul-Singapur uçuşunu yapan bir yolcuda yapılan Corona virüsü testi pozitif çıkmıştı. KKTC'de bir Alman turistte koronavirüs tespit edildi 30 kişi karantinaya alındı. Öte yandan İtalya'da OHAL ilan edildi. Tüm maçlar iptal edildi, İtalyanlara sokağa çıkmayın çağrısı yapıldı. Asker metrolarda kontrole başladı.
Sağlık Bakanı Koca: Aramızda virüslüler olabilir 60 yaş üstü sokağa çıkmasın
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de şu an tanısı konulmuş herhangi bir koronovirüs vakası olmadığını söyledi. Tespit edilmemiş ancak virüs taşıyan vatandaşların olabileceğini belirten Koca, özellikle 60 yaş üstü bireylerin zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları gerektiğini kaydetti.
Türkiye'den giden 80 yaşındaki kadın hasta
Maryland Eyaleti'nin Valisi Larry Hogan gazetecilere yaptığı açıklamada eyalette 2 kişinin testlerinde Corona virüsü saptandığını bunlardan 80’li yaşlarında olan kadının Türkiye’den geldiği belirtti. Vali, yaşlı kadının hastanede tedavi altına alındığı bildirdi. Harford County’de yaşayan kadının sağlık durumu ile ilgili detay verilmedi.
THY ile Singapur'a giden yolcu da da koronavirüs çıkmıştı
3 Mart tarihinde THY'nin TK54 sefer sayılı uçağı ile İstanbul-Singapur uçuşunu yapan bir yolcuda yapılan Corona virüsü testi pozitif çıkmıştı. Singapur Dışişleri Bakanlığı, Singapur'daki Türkiye Büyükelçiliği'ni haberdar ettiklerini ve konuyla ilgili irtibat halinde olduklarını belirtmişti. THY uçağı 3 pilot ve 11 mürettabatıyla boş olarak Türkiye'ye dönmüş ve 14 kişilik THY ekibi karantinaya alınmıştı.
ABD’li makamlardan Türkiye’ye benzer bir bilgilendirme yapılıp yapılmadığı bilinmiyor.