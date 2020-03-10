Koronavirüsü Türkiye'de mi kaptı? ABD'den korkutan haber geldi İtalya'da asker sokakta

Türkiye'de koronavirüs var mı yok mu tartışması sürerken korkutan haber bu kez ABD'den geldi. ABD'deki Maryland Eyaleti'nin Valisi Larry Hogan düzenlediği basın toplantısında kısa bir süre önce Türkiye’yi ziyaret eden 86 yaşındaki bir kadında Corona virüsü saptandığını bildirdi. 3 Mart tarihinde THY'nin TK54 sefer sayılı uçağı ile İstanbul-Singapur uçuşunu yapan bir yolcuda yapılan Corona virüsü testi pozitif çıkmıştı. KKTC'de bir Alman turistte koronavirüs tespit edildi 30 kişi karantinaya alındı. Öte yandan İtalya'da OHAL ilan edildi. Tüm maçlar iptal edildi, İtalyanlara sokağa çıkmayın çağrısı yapıldı. Asker metrolarda kontrole başladı.