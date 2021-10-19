Koronavirüsü beş günde bitiren ilaç Türkiye'de de deneniyor

KARADENİZ Teknik Üniversitesi Klinik Araştırmalar Merkezi Müdürü Prof. Dr. Gürdal Yılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi için henüz antiviral bir ilacın bulunmadığını ancak klinik çalışmaların hızla devam ettiğini belirterek, "Bu ilaçlar klinik çalışma kapsamında gönüllü hastalarda kullanılıyor. Bu ilaçları kullandığımız hastaların şikayetlerinin daha hafif seyrettiğini ve daha erken düzeldiğini gözlemledik" dedi.

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınındaki son durumu, aşılama oranlarını ve bu hastalığın tedavisi için kullanılan ilaçlar hakkındaki son gelişmeleri değerlendiren Karadeniz Teknik Üniversitesi Klinik Araştırmalar Merkezi Müdürü Prof. Dr. Gürdal Yılmaz, "5 günde PCR negatifliğini sağladığımız hastamız bile oldu. Bu ilaçlara gönüllü olan ve hastanede yatan hastalarda da oksijen desteği ihtiyacının azaldığını ve bu hastaların hastanede yatış sürelerinin kısaldığını tespit ettik" diye konuştu.

Kovid-19 salgını nedeniyle dünyada yaklaşık 250 milyon insanın enfekte olduğunu ve 5 milyon ölüm vakası yaşandığını hatırlatan Yılmaz, ülkemizde ise vaka sayısının 7.5 milyonu geçtiğini, ölümlerin ise 70 bini aştığını söyledi.

Prof. Dr. Gürdal Yılmaz, "Bu salgından korunmak için aşılama şu an en elzem yöntem olup hijyen, fiziksel mesafenin korunması ve maske kullanımı ise halen önemini korumaktadır. Ülkemizde aşılama oranları her geçen gün yükselmekle birlikte halen istenilen düzeyde değildir. Günümüzde artık 4. doz aşı ihtiyacı gündemdedir. Aşı vesilesiyle veya hastalığı geçirerek bağışıklık gelişen kişilerde antikor düzeylerinin 3. aydan sonra azalmaya başladığı artık bilinmektedir. Bu nedenle de belirli bir zaman periyodu boyunca tekrarlayan doz aşıya ihtiyaç bulunduğu görülmektedir" şeklinde konuştu.