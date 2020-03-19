Koronavirüsten öncesi ve sonrası dünyadan sarsıcı fotoğraflar geldi

Geçtiğimiz yıllarda pek çok insanın ziyaret ettiği tarihi, turistik ve kültürel alanlar, meydanlar, toplantı merkezleri ile toplu taşıma araçları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığının yaygınlaşmasıyla birlikte boşaldı. Bu mekanlara gelenlerin de maske ile önlem aldıkları gözlendi. Belçika'daki Avrupa Parlamentosu da bunlardan bir tanesi.