Koronavirüsten öncesi ve sonrası dünyadan sarsıcı fotoğraflar geldi
Koronavirüs (Kovid-19) salgını ekonomiden kültüre, spordan sanata, hayatın her alanını derinden etkilerken, dünyanın önde gelen mekanların koronavirüs öncesi ve sonrasının fotoğrafları farkı net biçimde gösterdi.
Geçtiğimiz yıllarda pek çok insanın ziyaret ettiği tarihi, turistik ve kültürel alanlar, meydanlar, toplantı merkezleri ile toplu taşıma araçları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığının yaygınlaşmasıyla birlikte boşaldı. Bu mekanlara gelenlerin de maske ile önlem aldıkları gözlendi. Belçika'daki Avrupa Parlamentosu da bunlardan bir tanesi.
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Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Monastiraki Meydanı
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İspanya'nın Barselona kentindeki Nou Camp stadyumu
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İtalya'nın başkenti Roma'daki Fontana Di Trevi
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