Koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bini geçti İtalya, İran, ABD'de korku büyüdü

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) salgını tüm dünyayı sardı. Çin’de Covid-19 salgınında ölenlerin sayısı 3 bin 161’e yükselirken tüm dünyada salgından dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 284’e, virüs bulaşmış hasta sayısı ise 119 bin 132’ye yükseldi. Çin'den sonra en fazla ölüm İtalya ve İran'da meydana geldi. İranlı milletvekili Zühre İlahiyan'ın Covid-19'u yendi ve hastaneden taburcu edildi. ABD'de okullar tatil edildi. Bazı ülkelerde ilk kez koronavirüs görülürken, bazı ülkelerde de ilk kez koronavirüsten ölümler meydana geldi. İşte tüm dünyada koronavirüsle ilgili tüm yaşananlar...