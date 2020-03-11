Koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bini geçti İtalya, İran, ABD'de korku büyüdü
Koronavirüsten (Covid-19) ölenlerin sayısı 4 bin 284’e, virüs bulaşmış hasta sayısı ise 119 bin 132’ye yükseldi. İranlı milletvekili Zühre İlahiyan'ın Covid-19'u yendi. ABD'de okullar tatil edildi. İtalya'da OHAL sürüyor...
Çin'de ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) salgını tüm dünyayı sardı. Çin’de Covid-19 salgınında ölenlerin sayısı 3 bin 161’e yükselirken tüm dünyada salgından dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 284’e, virüs bulaşmış hasta sayısı ise 119 bin 132’ye yükseldi. Çin'den sonra en fazla ölüm İtalya ve İran'da meydana geldi. İranlı milletvekili Zühre İlahiyan'ın Covid-19'u yendi ve hastaneden taburcu edildi. ABD'de okullar tatil edildi. Bazı ülkelerde ilk kez koronavirüs görülürken, bazı ülkelerde de ilk kez koronavirüsten ölümler meydana geldi. İşte tüm dünyada koronavirüsle ilgili tüm yaşananlar...
Çin'de ölenlerin sayısı 3 bin 161'e yükseldi
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 4 bin 284’e, virüs bulaşmış hasta sayısı ise 119 bin 132’ye yükselirken; 65 bin 776 kişi de tedavi edildi. Bu sayılara göre son 24 saatte, virüs nedeniyle 258 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı da 7 bin 677 arttı.
Hangi ülkede kaç kişi yaşamını yitirdi?
Çin’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında can kaybı 3 bin 161’e yükseldi.
İtalya’da virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 463’e yükselirken; vaka sayısı da 9 bin 172’ye çıktı.
İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, ülkede salgın nedeniyle ölenlerinin sayısının 291’e ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 8 bin 42’ye çıktığını bildirdi.
ABD’de de koronavirüsün yayılmaya devam ettiği görüldü. 1037 vakanın bulunduğu ABD’de, hayatını kaybedenlerin sayısı 28 olarak açıklandı. Hayatını kaybedenlerin, Washington, Kaliforniya, Florida ve New Jersey eyaletlerinden olduğu belirtildi.
Orta Avrupa'da vaka sayılarında artış
Virüsün İtalya’da hızla yayılmasının ardından Orta Avrupa’daki vaka sayılarında da yükseliş gözlemlendi. Almanya’da vaka sayısı bugün 1565’e yükselirken; 2 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Öte yandan, Fransa’da 1784 kişide virüs tespit edildiği ve 33 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İspanya’da ise 1695 kişide virüs tespit edildiği; 35 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.