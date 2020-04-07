Koronavirüsten ölenlerin cesetleri sokaklara atıldı ABD'de parklar mezar oluyor

Ekvador’da hükümet tüm dünyayı etkisine alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgının çözüm üretmeye çalışırken, ülkenin en büyük kenti Guayaquil’de koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenler, yetkililer alır umuduyla yol kenarına bırakılıyor. 16 milyon nüfuslu Ekvador’da şu ana kadar 3 bin 646 koronavirüs vakası tespit edildi ve 180 ölüm gerçekleşti.