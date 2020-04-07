Koronavirüsten ölenlerin cesetleri sokaklara atıldı ABD'de parklar mezar oluyor
Ekvator'da koronavirüsten ölenlerin cesetleri sokaklara atılmaya başlandı. En az 150 ceset sokaklarda çürümeye terk edildi... ABD'deki ölümlerin yarısının yaşandığını New York'ta mezarlıklar yetersiz kalınca Parkların geçici olarak mezarlık olarak kullanılacağı açıklandı.
Güney Amerika ülkesi Ekvador, yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadele etmekte zorlanıyor. Virüs nedeniyle 180 ölümün gerçekleştiği ülkede, cesetler sokaklara bırakıldı. Ölenlerin yas tutan aileleri ise, tabut bulunmadığı için yakınlarını karton kutulara koyarak defnediyor. Dünya genelinde koronavirüsten (Covid-19) ölenlerin sayısı 75 bine dayandı. ABD'deki ölümlerin yarısının yaşandığını New York'ta mezarlıklar yetersiz kalınca Parkların geçici olarak mezarlık olarak kullanılacağı açıklandı. Suudi Arabistan, Ramazan ayı boyunca toplu namaz yasağını sürdürecek.
Ekvador’da hükümet tüm dünyayı etkisine alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgının çözüm üretmeye çalışırken, ülkenin en büyük kenti Guayaquil’de koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenler, yetkililer alır umuduyla yol kenarına bırakılıyor. 16 milyon nüfuslu Ekvador’da şu ana kadar 3 bin 646 koronavirüs vakası tespit edildi ve 180 ölüm gerçekleşti.
En az 150 ceset sokaklarda çürümeye terk edildi
Sosyal medyada paylaşılan karelerde liman şehrinin sokaklarında en az 150 cesedin sokaklarda çürüdüğü görülüyor.
Başkan yardımcısı özür diledi
Ekvador’un Başkan Yardımcısı Otto Sonnenholzner, görüntülerin yayılmasının ardından halktan özür diledi. Yetkililer, bu hafta başında söz konusu cesetlerin önemli bir kısmını topladı, ancak ölülerin kaçının salgının kurbanı olduğunu belirtmediler.