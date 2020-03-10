Koronavirüsten nasıl korunuruz? Kovid-19 belirtileri neler?
Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili bilgilendirme amaçlı bilgiler paylaştı. Sağlık Bakanlığının paylaştığı bilgiler ile koronavirüse karşı alınması gereken tedbirleri öğrenmemizde fayda var. Peki; yeni tip koronavirüs nedir, belirtileri nelerdir? Kovid-19 nasıl bulaşır, korunmak için neler yapılmalı? İşte, dünyayı teyakkuza geçiren virüs salgınına karşı alınması gereken tedbirler...
Sağlık Bakanlığından paylaşılan broşürde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) solunum yolu enfeksiyonu yapan bir virüs olarak tanımlandı.
Yeni koronavirüsün hasta kişilerin öksürme veya hapşırmayla ortaya saçtığı damlacıkların ortamdaki diğer bireylerin ağız, burun ve gözlerine temasıyla, damlacıkların yapıştığı yüzeylere dokunduktan sonra ellerin ağız, burun veya göze götürülmesiyle bulaştığı belirtildi.
Hastalığın en çok karşılaşılan belirtileri arasında ateş, öksürük ve solunum sıkıntısı olduğu, şiddetli vakalarda zatürre, ağır solunum yetmezliği böbrek yetmezliği ve ölüm gelişebildiği yeni koronavirüsün kuluçka süresinin 2 ila 14 gün arasında olduğu bildirildi.
Koronavirüs Bilim Kurulunun hazırladığı broşürde, hastalıktan korunmak için yapılması gerekenler hakkında şunlar kaydedildi:
"Öksürme veya hapşırma sırasında ağız ve burun tek kullanımlık mendille kapatılmalı, mendil yoksa dirseğin iç kısmı kullanılmalı, tokalaşma ve sarılmadan kaçınılmalı, olabildiğince kalabalık ortamlardan uzak durulmalı, kirli ellerle ağız, burun ve gözlere dokunulmamalı.