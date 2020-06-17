Koronavirüsten korunmak için sifonu çekmeden önce klozet kapağını kapatın
Bilim insanları, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) insan dışkısında haftalar boyunca canlı kalabileceğini açıklayarak, sifon çekilmesiyle virüslü damlacıkların 1,5 metreye kadar sıçrayabileceğini bildirdi.
Çin’de yer alan Yangzhou Üniversitesinden araştırmacılar, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tuvaletler aracıyla nasıl yayıldığını modelledi.
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Yapılan çalışmada, sifonun çekilmesinin ardından virüs dolu parçacıkların bir buçuk metreye kadar yayılabildiği ortaya konuldu.
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Uzmanlar, daha önce yaptıkları çalışmada, koronavirüsün insan sindirim sisteminde çoğalabileceğini ortaya koymuş ve kanalizasyonda incelenen dışkılarda virüse rastlamıştı.
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Bu nedenle tuvaletlerin virüs iletiminde önemli bir faktör olduğu düşünülüyor.
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