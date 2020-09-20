Koronavirüsten korkan Seda Sayan İstanbul'u terketti teknede yaşıyor

İSTANBUL'un kalabalığından ve koronavirüs salgınından kaçan ünlüler arasına Seda Sayan da katıldı. Covid-19 kapmaktan korkan Seda Sayan, virüs ortaya çıktığı dönemde Yemekteyiz yarışmasını bırakmıştı. Yaz başında tası tarağı toplayan Seda Sayan, Bodrum'a yerleşen annesi ve ablasıyla yaşama kararı aldı.