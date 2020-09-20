Koronavirüsten korkan Seda Sayan İstanbul'u terketti teknede yaşıyor
Şarkıcı Seda Sayan koronavirüs salgını sebebiyle İstanbul'dan kaçan ünlüler kervanına katıldı. Yılın büyük bölümünü Bodrum Ören'de geçirmeye başlayan Seda Sayan, teknesine kapandı...
İSTANBUL'un kalabalığından ve koronavirüs salgınından kaçan ünlüler arasına Seda Sayan da katıldı. Covid-19 kapmaktan korkan Seda Sayan, virüs ortaya çıktığı dönemde Yemekteyiz yarışmasını bırakmıştı. Yaz başında tası tarağı toplayan Seda Sayan, Bodrum'a yerleşen annesi ve ablasıyla yaşama kararı aldı.
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Seda Sayan yılın büyük bir bölümünü Bodrum, Ören’e yerleşen ablası ve annesiyle geçirme kararı aldı.
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Sanatçı, teknesinde herkesten izole bir hayat yaşamaya başladı.
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Bir yıl içerisinde 3 ev değiştirip 2 ev satın alan Sayan’ın İstanbul’a sadece işleri için geldiği öğrenildi.
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