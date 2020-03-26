Koronavirüsten kaynaklı ölüm sayısı 75'e yükseldi! Fahrettin Koca son durumu açıkladı

TÜRKİYE'deki coronavirüs (Covid-19) vaka sayısını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı son dakika açıklaması ile duyurdu. Bakan Koca koronavirüs kaynaklı ölümlerin sayısının 75'e çıktığını açıklarken yeni vaka sayısının ise 1196 kişi arttığını belirtti.

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Türkiye'de en yüksek vaka artışı ve ölüm sayısı bugün yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs rakamlarını twitter hesabından açıkladı.

Bakan Koca, Türkiye'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 16 hastanın yaşamını yitirdiğini duyurdu. Bugüne kadar koronadan ölenlerin sayısı 75'e çıktı. 1196 yeni koronavirüs tanısı konulurken toplam sayı 3629'a yükseldi.

Bakan Fahrettin Koca son bilgileri, ''Test sayımız dün 5.035’ti. BUGÜN 7.286 olarak gerçekleşti. 1.196 yeni tanı kondu. Hastalar ve temas çevreleri izole edildi. 16 hastamızı kaybettik. Bu sonuçlarla can kaybımız 75’e, hasta sayımız 3.629’a ulaştı. Sizi ısrarla tedbirleri uygulamaya davet ediyorum.'' ifadeleriyle duyurdu.