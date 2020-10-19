Koronavirüsten kaçan bu köye akın etti Muğla'da arazi fiyatları uçtu nüfus 1 milyon arttı
Koronavirüs nedeniyle turizm kenti Muğla, göç akına uğradı. Pandemi öncesi 967 bin olan yerleşik nüfus pandemiyle beraber 2 milyona çıktı. Bu durum arsa fiyatlarına yansıyarak 25 bin liralık araziyi 100 bin TL'ye çıkardı...
Covid-19 salgını sonrası büyükşehirlerdeki bulaşı sayısındaki artış nedeniyle kırsala başlayan göçte en fazla tercih edilen il Muğla oldu. Ankara, İstanbul ve İzmir gibi illerde yaşayan birçok vatandaş Muğla’nın kırsal mahallelerinden arazi satın almaya başladı.
Prefabrik ev tercihi: Tarla niteliğindeki arazilere ev yapamayan vatandaşlar Muğla’nın havası ve iklimi nedeniyle konteynır ve prefabrik evlerde yaşamayı tercih ediyor.
Turistik merkezler dışında kırsal mahallelere de talep patlaması yaşanınca arazi fiyatları üçe dörde katlandı. Menteşe’ye 20 kilometre uzaklıktaki kırsal Algı Mahallesinde araziler Ankara, İstanbul gibi illerde yaşayan vatandaşlar tarafından büyük rağbet görüyor.
Bir yıl önce 25 bin lira olan tarlaların dönümü pandemi sonrası 100 bin liraya kadar alıcı buluyor. Tarım arazisi olması nedeniyle bina yapılmasına izin verilmeyen arazilere, dışarıdan gelen ve satın alan vatandaşlar çözümü konteynır veya ağaç kazıkların üzerine ahşap bina yapmakta buluyor.