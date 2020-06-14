Koronavirüste vaka sayısında 1 ay önceye döndük! Sokağa çıkma yasağı mı geliyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısının artışa geçtiğini duyurdu ve uyardı: "Vaka sayısındaki artış, tedbirlere uymayanları uyarıyor. Giderek, hepimizi..." Dün bin 459 kişide daha koronavirüs çıktı. Türk Tabipler Birliği eski Başkanı Raşit Türkel de vaka sayısının bir ay önceki rakamlara çıktığını belirtip, yeni önlemler alınmasını önerdi. Sokakta önlemler neredeyse unutulurken, maske çene altı ve kulak süsü olarak kullanılmaya devam ediliyor.