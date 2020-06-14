Koronavirüste vaka sayısında 1 ay önceye döndük! Sokağa çıkma yasağı mı geliyor
Sağlık bakanı Fahrettin Koca, dünkü yeni vaka sayısını bin 459 olarak açıklayıp vatandaşı tedbirler konusunda bir kez daha uyardı. Dünkü rakamlar bir ay önceki rakamlara geri döndü... Bilim Kurulu, sokağa çıkma yasağı ve daha ağır cezalar önerdi...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısının artışa geçtiğini duyurdu ve uyardı: "Vaka sayısındaki artış, tedbirlere uymayanları uyarıyor. Giderek, hepimizi..." Dün bin 459 kişide daha koronavirüs çıktı. Türk Tabipler Birliği eski Başkanı Raşit Türkel de vaka sayısının bir ay önceki rakamlara çıktığını belirtip, yeni önlemler alınmasını önerdi. Sokakta önlemler neredeyse unutulurken, maske çene altı ve kulak süsü olarak kullanılmaya devam ediliyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün koronavirüs tanısı konulan hasta sayısının 1.459 olduğunu duyurdu. Geçtiğimiz hafta 900'ler civarında seyreden vaka sayısı dün 1.195'e çıkmıştı. Dün 14 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken, Toplam vaka sayısı 176 bini geçti...
Bakan Koca, "Vaka sayısındaki artış, tedbirlere uymayanları uyarıyor. Giderek, hepimizi..." uyarısı yaparken, Prof. Dr. Raşit Türkel, dünkü ve bir ay önceki koronavirüs tablosunu paylaşarak, "Bugünkü doğrulanmış vaka sayılarıyla yaklaşık 1 ay öncesine geri döndük" dedi.
Prof. Dr. Raşit Türkel Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Bugünkü doğrulanmış vaka sayılarıyla yaklaşık 1 ay öncesine geri döndük" dedi.. Kısıtlayıcı önlemlerin hafifletilmesinin koşulları epidemiyolojik verilere göre belirlenmeli, açılma kademeli yapılmalıydı. Aksi durum, kazanımları tehlikeye düşürerek hızlı bir geri dönüşü getiriyor." ifadelerini kullandı.