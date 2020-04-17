Koronavirüste son durum! İran'da ölüm artış hızı azalıyor
İlk olarak 2019 Aralık ayında Wuhan'da ortaya çıkan corona virüs nedeniyle dünya genelinde vaka sayısı 2 milyonun üzerine çıktı. ABD'de ölü sayısı 34 bini aştı. İran'da ise ölüm artış hızı azalıyor. İşte küresel salgında son gelişmeler...
İlk olarak 2019 Aralık ayında Wuhan'da ortaya çıkan corona virüs nedeniyle dünya genelinde vaka sayısı 2 milyonun üzerine çıktı. Küresel salgında şu ana kadar 145 binden fazla can kaybı yaşanırken, pandeminin merkezi haline gelen ABD'de ölü sayısı 34 bini aştı. ABD'yi ise İspanya ve İtalya takip ediyor.
ABD'de yeni tip korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 34 bin 846'ya, toplam vaka sayısı ise 677 bin 824'e yükseldi. ABD'de korona virüs salgınında 54 bin 376 kişinin ise iyileşerek taburcu edildikleri belirtildi.
İspanya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 585 artışla 19 bin 715'e çıktı.
İran’da son 24 saat içerisinde korona virüs nedeniyle 89 kişi hayatını kaybetti. Ülke genelinde korona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 4 bin 958'e, vaka sayısı ise 79 bin 494’e yükseldi.