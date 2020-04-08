Koronavirüste plazma tedavisi işe yarıyor

Makalenin bulgularına göre; tek doz antikor tedavisi uygulanan hastalarda semptomların görülme süresi azaldı, oksijen seviyeleri arttı ve enfeksiyondan arınma süreleri de hızlandı.

Çalışmaya konu olan katılımcılardan 46 yaşındaki bir erkek hastanın ateş, öksürük, göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayetleriyle hastaneye başvurduğu ardından yoğun bakıma alındığı belirtildi.