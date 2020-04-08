Koronavirüste plazma tedavisi işe yarıyor
Bir yandan aşı çalışmaları devam ederken; bilim insanlarının diğer umudu, iyileşen hastaların kanından üretilen antikor plazma tedavisi. Çin'de yayımlanan bir araştırma, plazmayla tedavi edilen 10 koronavirüs hastasının iyileştiğini ortaya koydu. Pilot araştırmanın sonuçlarına göre plazma verilen hastalar kısa sürede hastalığı atlattı. Türkiye de koronavirüste antikor tedavisi çalışmalarını başlatan ülkeler arasında.
Koronavirüste aşı çalışmaları devam ederken; bilim insanları iyileşen hastaların kanını tedavi için kullanmayı amaçlıyor.
Türkiye dahil dünyada birçok ülke koronavirüse yakalandıktan sonra hastalığı atlatan kişilerin kanlarından alınan plazmalarla tedavi girişimlerini başlatmış durumda.
Çin'de yapılan yeni bir araştırmanın sonuçları, plazma tedavisine ilişkin umut verici bulgular ortaya koydu.
PNAS dergisinde yayımlanan pilot çalışmanın makalesinde, Çin'de plazmayla tedavi edilen 10 hastanın iyileşme aşamasına geçtiği vurgulandı.
Makalenin bulgularına göre; tek doz antikor tedavisi uygulanan hastalarda semptomların görülme süresi azaldı, oksijen seviyeleri arttı ve enfeksiyondan arınma süreleri de hızlandı.
Çalışmaya konu olan katılımcılardan 46 yaşındaki bir erkek hastanın ateş, öksürük, göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayetleriyle hastaneye başvurduğu ardından yoğun bakıma alındığı belirtildi.
Kanındaki oksijen seviyesi yüzde 80'lere kadar düşen hastaya 11. günde plazma tedavisi uygulandığı ve iki gün sonra hastanın oksijen seviyesinin yüzde 90'nın üstüne çıktığı gözlemlendi.
Normal şartlar altında kandaki oksijen seviyesini yüzde 95 - 100 arasında olması gerekiyor. Hastanın üç gün içerisinde solunum cihazına ihtiyaç duymayacak seviyeye geldiği belirtildi.