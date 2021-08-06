Koronavirüste 'kıyamet' an meselesi! 'Yarasa kadın' uyardı dünyayı sarsan sözler

Varyantlar ile karşımıza çıkan koronavirüsle ilgili ezber bozan açıklamalar geldi. Prof. Shi Zengli'nin konuyla ilgili söylemleri geniş yankı uyandırdı. Zengli, Koronavirüsün kendi yönetimindeki Wuhan Viroloji Laboratuvarı'ndan sızdığı iddiası nedeniyle 'yarasa kadın' olarak anılıyor...