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Koronavirüste 'kıyamet' an meselesi! 'Yarasa kadın' uyardı dünyayı sarsan sözler

Koronavirüste 'kıyamet' an meselesi! 'Yarasa kadın' uyardı dünyayı sarsan sözler

'Yarasa kadın' olarak da adlandırılan Prof. Shi Zengli çok konuşulacak uyarılarda bulundu.

Koronavirüste 'kıyamet' an meselesi! 'Yarasa kadın' uyardı dünyayı sarsan sözler

Varyantlar ile karşımıza çıkan koronavirüsle ilgili ezber bozan açıklamalar geldi. Prof. Shi Zengli'nin konuyla ilgili söylemleri geniş yankı uyandırdı. Zengli, Koronavirüsün kendi yönetimindeki Wuhan Viroloji Laboratuvarı'ndan sızdığı iddiası nedeniyle 'yarasa kadın' olarak anılıyor...

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Koronavirüste 'kıyamet' an meselesi! 'Yarasa kadın' uyardı dünyayı sarsan sözler

Dünya genelindeki vaka artışlarının baş sorumlusu olarak gösterilen Delta bilim dünyasının gündemindeki tek varyant değil.

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Koronavirüste 'kıyamet' an meselesi! 'Yarasa kadın' uyardı dünyayı sarsan sözler

Zira hükümetlere sunulan bilimsel raporlar ve bilim dünyasından gelen uyarılar bu kanıtlar nitelikte. Bu tartışmalara katılan son isim Wuhan Viroloji Laboratuvarı'nın sorumlusu Prof. Shi Zhengli oldu.

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Koronavirüste 'kıyamet' an meselesi! 'Yarasa kadın' uyardı dünyayı sarsan sözler

Çok konuşulacak sözler
Koronavirüsün kendi yönetimindeki Wuhan Viroloji Laboratuvarı'ndan sızdığı iddiası nedeniyle 'yarasa kadın' olarak da anılan Shi, çok konuşulacak uyarılarda bulundu.

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