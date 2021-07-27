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Koronavirüste delta etkisi! Semptomlar değişti işte virüsün yeni belirtileri

Koronavirüste delta etkisi! Semptomlar değişti işte virüsün yeni belirtileri

Bilim insanları, delta varyantının etkisiyle koronavirüste belirtilerin değiştiğini duyurdu. İşte virüse yakalananlarda görülen yeni belirtiler...

Koronavirüste delta etkisi! Semptomlar değişti işte virüsün yeni belirtileri

İlk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs, dünya genelinde on milyonlarca insana bulaştı, 4 milyondan fazla kişi ise virüsün kurbanı oldu.

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Koronavirüste delta etkisi! Semptomlar değişti işte virüsün yeni belirtileri

Koronavirüs son dönemde varyantlar ile gündemde. Bu varyantlardan en dikkat çekeni ise DSÖ'nün 'endişe verici' olarak nitelendirdiği Delta.

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Koronavirüste delta etkisi! Semptomlar değişti işte virüsün yeni belirtileri

Bilim insanları bir süredir Delta varyantı üzerine yoğunlaşmış durumda. İlk olarak Hindistan'da görülen Delta ile ilgili ezber bozan bir açıklama geldi.

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Koronavirüste delta etkisi! Semptomlar değişti işte virüsün yeni belirtileri

ABD'li doktor George Monks Delta ile birlikte semptomların değiştiğini duyurdu. Monks son dönemde sıkça görülen belirtileri de açıkladı.

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