Koronavirüste delta etkisi! Semptomlar değişti işte virüsün yeni belirtileri
Bilim insanları, delta varyantının etkisiyle koronavirüste belirtilerin değiştiğini duyurdu. İşte virüse yakalananlarda görülen yeni belirtiler...
İlk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs, dünya genelinde on milyonlarca insana bulaştı, 4 milyondan fazla kişi ise virüsün kurbanı oldu.
Koronavirüs son dönemde varyantlar ile gündemde. Bu varyantlardan en dikkat çekeni ise DSÖ'nün 'endişe verici' olarak nitelendirdiği Delta.
Bilim insanları bir süredir Delta varyantı üzerine yoğunlaşmış durumda. İlk olarak Hindistan'da görülen Delta ile ilgili ezber bozan bir açıklama geldi.
ABD'li doktor George Monks Delta ile birlikte semptomların değiştiğini duyurdu. Monks son dönemde sıkça görülen belirtileri de açıkladı.