Koronavirüslü iki hasta İstanbul'da mı sosyal medyayı karıştıran iddia

Türkiye'deki koronavirüslü hasta sayısının ikiye çıkmasının ardından hangi şehirde yaşadıkları konusundaki merak arttı. Sosyal medyada iki hastanın da İstanbul'da olduğu iddia edildi..

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Sağlık Bakanı Faruk Koca, Türkiye'deki koronavirüslü (Covid-19) hasta sayısının ikiyi çıktığını duyurmasının ardından bu hastaların hangi şehirde oldukları merak konusu oldu. Sağlık Bakanı Koca, "hasta mahremiyeti" gerekçesiyle koronavirüslü iki hastanın yaşadığı şehirleri açıklamazken, sosyal medyada o iki koronavirüslü hasta ile ilgili bomba iddialar gündeme gelmeye devam ediyor.

'İstanbul Anadolu yakasında yaşıyorlar'

Son dönemde verdiği kulis haberleri ile dikkat çeken "Ankara Kuşu" isimli hesaptan koronavirüse yakalanan iki kişinin İstanbul'da olduğunu iddiası paylaşıldı. Aynı hesaptan yapılan paylaşımda bu iki kişinin İstanbul Anadolu Yakası'nda yaşadıkları ve orada tedavi gördükleri iddia edildi.

'Orta yaşın üstündeler virisü İtalya'da kaptılar'

Sağlık Bakanı Koca, ilk koronavirüs tespiti yapılan ilk kişi için "virüsü yurtdışından almış" demişti. Ankara Kuşu hesabından yapılan paylaşımda bu kişilerin İtalya'da bulunduktan sonra Türkiye'ye döndüklerini ve virüsü İtalya'da kaptıklarını duyurdu. Koronavirüse yakalanan iki kişinin de orta yaş üstü oldukları belirtildi.