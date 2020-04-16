Koronavirüsle ilgili korkutan bulgu: Sadece akciğere zarar vermiyor
Bilim dünyasını gündemi şu sıralar yeni tip koronavirüs (Kovid-19). Virüsle ilgili çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Akciğerlerde tahribata yol açtığı bilinen koron virüsle ilgili son bulgular korkutucu. Geçtiğimiz günlerde koronavirüsün beyin ve sinir sisteminde hasara neden olduğu açıklanmıştı. Son gelen bilgilere göre ise virüs; kalp, böbrek, karaciğer ve bağırsaklara da zarar veriyor.
Dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 2 milyonu geçerken yeni araştırmalar virüsün sadece akciğerlere değil; kalp ve böbreklere de zarar verdiğini ortaya koydu.
17
Farklı ülkelerden doktorlar; virüsün kalpte enflamasyona, akut böbrek hastalığına, nörolojik bozukluğa, kanda pıhtılaşmaya, bağırsak hasarına ve karaciğer sorunlarına da yol açtığını gösteren bulgulara rastladı.
27
ABD basınında yer alan haberlere göre; doktorlar, bu nedenle ağır Kovid-19 vakalarının tedavisinin zorlaştığını belirtiyor.
37
Bu nedenle iyileşme süreci daha belirsiz hale geliyor.
47