Koronavirüsle ilgili çok konuşulacak iddialar! Dr. Tetikel tartışma başlattı
Dr. Gülden Kurttekin Tetikel, John Hopkins Üniversitesi'nin dünyayı etkisi altına alarak hızla can alan yeni tip koronavirüs ile ilgili yayınladığını iddia ettiği makaleyi çevirerek dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Dr. Tetikel, ifadeleriyle "Koronavirüsle ilgili bu iddialar doğru mu?" dedirtiyor.
Dr. Gülden Kurttekin Tetikel, John Hopkins Üniversitesi'nin koronavirüs salgınıyla ilgili ingilizce yayınlanan makalesini aktardı. Tetikel, "Bu salgından kaçınmak için koronavirüsün yaşayan bir organizma olmadığını söylüyor. Bu bir yağ koruyucu yağ tabakasıyla kaplı bir protein molekülüymüş" ifadesini kullandı.
Dr. Tetikel, yaptığı çeviride şunları kaydetti: Burundan, ciltten veya yüzün herhangi açık bir yerinden emildiği takdirde genetik kodunu değiştiren koruyucu yağ tabakasıyla kaplı bir protein molekülü. Emildiğinde de bu protein molekülleri saldırgan hale gelip çoğalmaya başlıyorlar.
Virüsün yaşayan bir organizma olmadığı bir protein molekülü olduğu için öldürülemiyor ama kendi kendine çürüyüp yok oluyor. Bu ortadan yok olma zamanı; ısıya, neme ve bulunduğu ortama yada neye tutunduysa o materyale göre de değişebiliyor.
Virüs çok kırılgan ve virüsü koruyan tek şey ince tabaka halindeki yağ tabakası. "Bu yüzden de herhangi bir kalıp sabun veya deterjanın en iyi çözüm olduğu söyleniyor" John Hopkins Üniversitesi tarafından...