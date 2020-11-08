Koronavirüse yakalanmıştı! İkbal Gürpınar babasından sonra annesini de kaybetti
Geçtiğimiz günlerde Covid-19 olan ve yoğun bakıma kaldırılan İkbal Gürpınar bir süre önce babasını koronavirüsten kaybetmişti. Gürpınar'ın annesi de hayatını kaybetti. Öte yandan ünlü sunucunun son durumunu da oğlu duyurdu.
Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan ünlü sunucu İkbal Gürpınar'ın yoğun bakımdaki tedavisi sona erdi. Alper Gürpınar annesinin normal servise alındığını ve tedavisine burada devam edileceğini açıkladı. Öte yandan İkbal Gürpınar aldığı acı haberle de sarsıldı.
Ünlü sunucunun annesi Neriman Dönmez koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Gürpınar'ın babası Murtaza Dönmez ve eniştesi de 2 ay önce koronavirüs sebebiyle vefat etmişti.
Gürpınar'ın oğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamada kötü haberi şu sözlerle duyurdu:
"Oğlu Alper Gürpınar olarak annemin sayfasından siz sevenlerini bilgilendirmek istedim. Canım anneannemiz Neriman Dönmez, Covid -19'dan dolayı Hakk'a yürüdü. Annem İkbal Gürpınar, bugün yoğun bakımdan normal servise çıktı, tedavisine orada devam edilecek."