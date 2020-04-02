Koronavirüse yakalanan Rüştü Reçber'den haber var eşi açıkladı
Işıl Reçber, koronavirüs tedavisi gören eski milli kaleci Rüştü Reçber'in halen yoğun bakımda olduğunu ve nefes problemi yaşadığını söyledi.
Fenerbahçe ve Milli Takım'ın efsane kalecisi Rüştü Reçber'in sağlık durumuyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Koronavirüse yakalanan ve tedavi altına alınan Rüştü'nün eşi Işıl Reçber, son durumu açıkladı.
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Yeni tip koronavirüs (Covid-19) teşhisiyle tedavi gören eski futbolcu Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber, son durumla ilgili açıklama yaptı.
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İşte Işık Reçber'in dilinden Rüştü'nün sağlık durumu: "Rüştü, şu an yoğun bakımda ve tedavisi devam ediyor. Ateşi kontrol altına alındı. Gelişmeler iyi yönde."
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"Hastalık çok ani gelişti. Virüs doğrudan akciğerlere inmiş. Nefes darlığı çektiği için doktorlar tarafından hemen müdahale edildi."
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