Koronavirüse yakalanan Rüştü Reçber'den haber var eşi açıkladı

Fenerbahçe ve Milli Takım'ın efsane kalecisi Rüştü Reçber'in sağlık durumuyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Koronavirüse yakalanan ve tedavi altına alınan Rüştü'nün eşi Işıl Reçber, son durumu açıkladı.