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Koronavirüse yakalanan Hakan Ural son durumunu paylaştı

Koronavirüse yakalanan Hakan Ural son durumunu paylaştı

Koronaya yakalanan ve günlerdir hastanede tedavi altında olan ünlü sunucu Hakan Ural, taburcu olduktan sonra ilk paylaşımını yaptı.

Koronavirüse yakalanan Hakan Ural son durumunu paylaştı

KANAL D'de hafta içi her gün yayınlanan 'Neler Oluyor Hayatta' programının sunucularından Hakan Ural, geçtiğimiz hafta koronavirüse yakalandı. Önlem amaçlı hastaneye kaldırılan Ural, tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu edildi. Ural, taburcu olduktan sonra ilk paylaşımını yaptı. Sağlık durumunun gayet iyi olduğunu söyleyen Ural, bu süreçte kendisini yalnız bırakmayan sevenlerine de teşekkür etti.

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Koronavirüse yakalanan Hakan Ural son durumunu paylaştı

Hastanede koronavirüs tedavisi gören Ural'ın geçtiğimiz günlerde durumunun ağırlaşarak yoğun bakıma alındığı iddia edilmişti.

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Koronavirüse yakalanan Hakan Ural son durumunu paylaştı

 Ural'ın Neler Oluyor Hayatta programındaki partneri Nur Tuğba ise iddiayı yalanlayarak "Sağlık durumu gayet iyi" demişti.

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Koronavirüse yakalanan Hakan Ural son durumunu paylaştı

"Şaşkın ve hafif paralizeyim"

Şimdilerde evinde dinlenmeye başlayan ünlü isim, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak son durumu hakkında merak edilenleri anlattı. Taburcu olduktan sonra çektirdiği bir fotoğrafını takipçileriyle paylaşan Hakan Ural, şunları yazdı:

"Şaşkın ve hafif paralizeyim. Hayat her saniye hepimize sormadan bin bir türlü dert sıkıntı veriyor. Muhakkak tüm insanlar için zor bir sınav.

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