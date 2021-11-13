Koronavirüse yakalanan Hakan Ural son durumunu paylaştı
Koronaya yakalanan ve günlerdir hastanede tedavi altında olan ünlü sunucu Hakan Ural, taburcu olduktan sonra ilk paylaşımını yaptı.
KANAL D'de hafta içi her gün yayınlanan 'Neler Oluyor Hayatta' programının sunucularından Hakan Ural, geçtiğimiz hafta koronavirüse yakalandı. Önlem amaçlı hastaneye kaldırılan Ural, tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu edildi. Ural, taburcu olduktan sonra ilk paylaşımını yaptı. Sağlık durumunun gayet iyi olduğunu söyleyen Ural, bu süreçte kendisini yalnız bırakmayan sevenlerine de teşekkür etti.
Hastanede koronavirüs tedavisi gören Ural'ın geçtiğimiz günlerde durumunun ağırlaşarak yoğun bakıma alındığı iddia edilmişti.
Ural'ın Neler Oluyor Hayatta programındaki partneri Nur Tuğba ise iddiayı yalanlayarak "Sağlık durumu gayet iyi" demişti.
"Şaşkın ve hafif paralizeyim"
Şimdilerde evinde dinlenmeye başlayan ünlü isim, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak son durumu hakkında merak edilenleri anlattı. Taburcu olduktan sonra çektirdiği bir fotoğrafını takipçileriyle paylaşan Hakan Ural, şunları yazdı:
"Şaşkın ve hafif paralizeyim. Hayat her saniye hepimize sormadan bin bir türlü dert sıkıntı veriyor. Muhakkak tüm insanlar için zor bir sınav.