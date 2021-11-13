Koronavirüse yakalanan Hakan Ural son durumunu paylaştı

"Şaşkın ve hafif paralizeyim"

Şimdilerde evinde dinlenmeye başlayan ünlü isim, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak son durumu hakkında merak edilenleri anlattı. Taburcu olduktan sonra çektirdiği bir fotoğrafını takipçileriyle paylaşan Hakan Ural, şunları yazdı:



"Şaşkın ve hafif paralizeyim. Hayat her saniye hepimize sormadan bin bir türlü dert sıkıntı veriyor. Muhakkak tüm insanlar için zor bir sınav.