Koronavirüse yakalanan Dilan Çıtak Tatlıses'ten mesaj var!
Geçtiğimiz hafta müzisyen sevgilisi Levent Dörter'in koronavirüs testinin pozitif çıkmasından sonra Dilan Çıtak Tatlıses'in de virüs testi pozitif çıktı ve soluğu hastanede aldı. Dilan Çıtak'tan yeni bir paylaşım geldi.
İlk önce müzisyen Levent Dörter, daha sonra sevgilisi İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak korona virüs testleri pozitif çıktı ve hastaneye yatırıldılar. Dörter, sosyal medyadan ev karantinasında olduğunu paylaşırken, Dilan Çıtak'tan da bir paylaşım geldi.
Çıtak, geçtiğimiz gün bir paylaşım daha yaparak takipçilerine içini döktü ve şunları söyledi: "Her şeyi olduğu gibi sahnede olup şarkı söylemeyi çok özledim. Şimdilik koklayabilme, tat alabilme ve hayatta kalmayı halledelim de..."
Dilan Çıtak Tatlıses Kimdir?
Dilan Çıtak, 2 Aralık 1989 yılında İstanbul'da doğdu. Çıtak, 2003 yılında Pera Güzel Sanatlar Lisesi Müzik bölümünde yarı burslu olarak okumaya başladı. Asıl branşı şan olarak başladığı eğitimine piyano ve keman dersiyle de devam etti.
2 sene keman 4 sene piyano çaldı kemanı bırakarak enstürmanına piyano olarak devam etti. Okul süresince müzikallerde ve korolarda yer aldı. Caz orkestralarında solistlik yaptı. Aynı zamanda Pera tiyatroda 2 sene oyunculuk eğitimi aldı.