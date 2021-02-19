Koronavirüse yakalanan Deniz Akkaya hastaneye kaldırıldı durumunu anlattı
Deniz Akkaya, koronavirüse yakalandığını duyurmuştu. Ateşi 39 dereceye çıkınca hastaneye kaldırıldı.
Sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımlar ile sık sık magazin gündeminde yerini alan Deniz Akkaya, geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığını duyurdu. Evinde tedavisine devam eden Deniz Akkaya, durumunun ağırlaşması nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
'Evde beceremedim ısrar etmenin gereği yoktu, hastaneye yattım' ifadelerini kullanarak sosyal medya hesabından arka arkaya paylaşımlarda bulunana Akkaya, şu ifadeleri kullandı:
''Aslen en baştan niyetim hızlıca atlatıp, bakın sağlıklı yaşamın mükafatı demek isterdim size. Ancak hayatında hiç ciddi bir sağlık sorunu yaşamamış biri olarak bana inanılmaz ağır geldi.''
''Arkadaş neymiş ya televizyonda oturup vaka sayısı vermeye benzemiyor. Belli ki hastanede bir süre kalacağım. Buyurun şu 4 günde yaşadıklarımı sizlerle paylaşıyorum.''