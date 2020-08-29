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Koronavirüse yakalanan Ali Babacan'dan yeni açıklamalar

Koronavirüs tedavisi gören Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, küçük oğlu Emir ve eşinin de aynı hastalığa yakalandığını belirterek, "Halsizlik, ateş, yoğun kas ve eklem ağrıları" şikayeti çektiğini belirterek, herkesi uzmanları ve sağlıkçıları dinlemeye çağırdı.

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Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, karantina altında 5. gününe girdi. Twitter hesabından koronavirüs tedavisiyle ilgili açıklamalarda bulunan Babacan, "Bu süreçte tekrar şahit oldum ki, sağlık çalışanlarımızın hakkı çok büyük" ifadelerini kullandı.

"Halsizlik, ateş, yoğun kas ve eklem ağrıları"

"Üzerimize düşen tedbirleri yerine getirmekte titiz olalım"

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