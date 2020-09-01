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Koronavirüse yakalanan Ali Babacan: Yakın izlem amacıyla hastanede olacağım

Ailesiyle birlikte koronavirüs tedavisi gören DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Benim genel durumum iyi, ancak bazı şikayetlerim devam ediyor. Doktorumun tavsiyesine uyarak, ilaç tedavim bitene kadar yakın izlem amacıyla hastanede olacağım" açıklaması yaptı.

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DEVA Partisi lideri Babacan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 8 gün önce yakalandığı koronavirüs (Covid-19) tedavisine ilişkin dikkat çeken bilgiler paylaştı.

Virüse yakalanan eşi ve oğlunun iyileştiğini ve evde kontrol altında olduklarını belirten Babacan, paylaşımında şunları kaydetti:

"Yakın izlem amacıyla hastanede olacağım"

Benim genel durumum iyi, ancak bazı şikayetlerim devam ediyor. Doktorumun tavsiyesine uyarak, ilaç tedavim bitene kadar yakın izlem amacıyla hastanede olacağım.

Bir kez daha sizden Kovid-19'u çok ciddiye almanızı, hastalıktan korunmak ve çevrenizdekileri korumak için azami özeni göstermenizi rica ediyorum. Büyük fedakarlıklar gösteren tüm sağlık çalışanlarımıza ve bize geçmiş olsun dileklerini ileten herkese tekrar teşekkür ediyorum.

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