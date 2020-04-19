Koronavirüse önlem almayan Belarus'ta kiliseler doldu
Belarus’ta Paskalya Bayramı dolayısıyla kiliselerde yapılan ayinlere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen cemaat yoğun ilgi gösterdi.
Başta başkent Minsk olmak üzere Belarus'ta açık olan kiliselerde halk, sabaha kadar düzenlenen Paskalya ayinlerine katıldı.
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Çoğunluğu maskesiz kiliseleri dolduran Ortodoks cemaat, gece sabaha kadar bir arada dua etti.
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Minsk’teki Azize Elizabet Manastırı, Kutsal Ruh Katedrali gibi büyük kiliselerde ayinler, sabaha kadar televizyonlardan canlı yayınlandı.
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Hristiyanlığın Ortodoks mezhebine mensup olanlar, Paskalya Bayramı'nı geçen hafta kutlayan Katolik mezhebinden farklı olarak bu hafta sonu kutluyor.
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