Koronavirüse karşı neden hemen bir aşı geliştirilemiyor?
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının sayısı 3 milyonu aşarken; bilim insanları, virüse karşı aşı çalışmalarını hızlandırıyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünya genelinde 83 Kovid-19 aşısının geliştirildiğini ve bunların altısının insan denemeleri aşamasında olduğunu duyurmuştu. Ancak, dünya daha önce aşı nedeniyle kaynaklanan pek çok felaket yaşadı ve uzmanlar kötü bir aşının salgınlardan daha tehlikeli olabileceği uyarısını yaptı.
Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı çalışmalarının ilk gönüllerinden biri olan 31 yaşındaki tıp öğrencisi Sean Doyle, daha önce insanlar üzerinde denenmemiş bir çalışmaya katılmaya nasıl karar verdiğini açıkladı.
Tüm tıbbi bilgilerine rağmen, 31 yaşındaki tıp öğrencisi ve doktor adayı Sean Doyle, ABD’nin Atlanta Eyaleti’nde bağlı Georgia kentindeki Emory Üniversitesi Hastanesinde sağ omzuna yeni aldığı enjeksiyonun tüm risklerini bilmiyordu. Elbette kolundaki ağrı, ateş, halsizlik gibi potansiyel yan etkilerden bahsedildi. Ancak; dünyada aşı enjeksiyonu yapan ilk insanlar arasında olduğundan risklerle ilgili gerçek cevap basitçe, "Bilmiyorum" oldu.
Doyle, önce elini kaldırıp gönüllülük yaparak aşı testlerinin güvenli olup olmadığı insanların anlamasına yardımcı oldu. Tıp öğrencisi, yaptırdığı enjeksiyonla ilk koronavirüs aşı çalışmalarının kritik bir parçası haline geldi.
Sadece birkaç ay içinde, yeni tip corona virüs (Covid-19) dünyanın neredeyse her köşesine yayıldı ve ne yazık ki birkaç savaştan veya doğal afetlerden daha fazla can aldı. CNN’in şef sağlık editör Dr. Sanjay Gupta, dünyada kimsenin bu virüse karşı bağışıklıklığının olmadığını belirterek, yapılan aşı çalışmalarında dikkatli davranılmasının önemine dikkat çekti. Gupta, aşı çalışmalarının ilk gönüllerinden biri olan Sean Doyle ile Emory Tıp Fakültesinde bir araya geldi.