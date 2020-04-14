Koronavirüse karşı hiçbir dezenfektan su ve sabundan daha etkili değil
Koronavirüsle mücadelede el temizliğinin çok önemli olduğunun altını çizen Trakya Üniversitesi'nden Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Faruk Yorulmaz, en az 20 saniye bol su ile kullanılan sabunun ellerdeki mikropları çok büyük ölçüde yok ettiğini, bu durumda antibakteriyel sabun kullanmaya gerek olmadığını hatırlattı.
Koronavirüs (Kovid-19) gibi bulaşıcı hastalıklardan korunmada dezenfeksiyonun çok büyük fayda sağladığını belirten Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Yorulmaz, dezenfeksiyon uygulamalarında abartılı ve aşırı davranışların faydadan çok zarar getirebileceği uyarısında da bulundu.
Dezenfekte maddelerinin aşırı dozda kullanılmasının insan vücudunda temas ettiği bölgelerde alerji, zehirlenme, dokularda bozulma gibi sorunlara yol açarak zarar verebileceğine dikkati çeken Uzman, "Mikropların tamamı vücut için zararlı değildir. Bu nedenle aşırı dezenfeksiyon ile tüm mikropların öldürülmesi, vücudun savunmasını sağlayan bağışıklık sisteminin gelişmesini engeller" ifadesini kullandı.
En etkili yöntem: Su ve sabun
Ellerin 20 saniye sabun ve bol su ile yıkanmasının mikropları çok büyük ölçüde yok edeceğini anlatan Prof. Dr. Yorulmaz, su ve sabun kullanılması durumunda antibakteriyel sabuna gerek olmadığını dile getirdi.
Yorulmaz, antibakteriyel sabunların sık ve aşırı biçimde kullanıldıklarında ciltte bozulmalara, cildin incelmesine, çatlamasına, dış etkenlere daha hassas hale gelmesine neden olduğunu vurgulayarak, "Eğer içlerinde koku ya da renk vermek için kimyasal maddeler bulunuyorsa, o maddelere bağlı alerjilere, ellerde egzamalara neden olabilirler" diye konuştu.