Koronavirüse karşı hiçbir dezenfektan su ve sabundan daha etkili değil

Yorulmaz, antibakteriyel sabunların sık ve aşırı biçimde kullanıldıklarında ciltte bozulmalara, cildin incelmesine, çatlamasına, dış etkenlere daha hassas hale gelmesine neden olduğunu vurgulayarak, "Eğer içlerinde koku ya da renk vermek için kimyasal maddeler bulunuyorsa, o maddelere bağlı alerjilere, ellerde egzamalara neden olabilirler" diye konuştu.