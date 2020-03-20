Koronavirüse karşı aşı ve ilaç geliştirmedeki son çalışmalar tüm dünya kendini bu işe verdi
Son rakamlara göre 10 binden fazla ölüme ulaşması nedeniyle küresel çapta alarm verdiren ölümcül salgın coronavirüse karşı tam bağışıklık sağlayacak aşı veya hastalığı kesin tedavi edecek ilaç geliştirme çalışmaları tüm dünyada ivedi bir şekilde sürüyor.
Yeni tip koronavirüs, tıptaki adıyla Covid-19 virüsü salgınının, ortaya çıkalı yaklaşık 3 ay gibi bir süre geçmesine rağmen, virüse karşı kesin ve net bir sonuç veren ilaç yada aşı bulunamaması tüm insanlığı tedirgin ediyor. Ancak umut veren çalışmalar da yok değil. Çok sayıda bilim adamı, ilaç firması ve araştırma kuruluşu, hastalığa karşı aşı veya ilaç geliştirmek için çalışmaları ivedililikle yürütüyor. Peki tüm dünyanın kendini bu işe verdiği koronavirüse karşı aşı ve ilaç geliştirmedeki son çalışmalar neler? İşte ülkelerin başlattıkları aşı ve ilaç programları..
Virüsün bulaştığı kişilerde üst solunum yolu enfeksiyonuyla birlikte akciğer iltihaplanmasına ve ileri safhada zatürreye yol açan hastalığa, belirtileri gidermeye yönelik tıbbi müdahaleler dışında bir çare geliştirilebilmiş değil.
Salgının yayılmasıyla, başta ABD ve Çin'de olmak üzere, Kovid-19'a bağışıklık sağlayabilecek bir aşı ve tedavi edebilecek bir ilaç geliştirme yönündeki çabalara hız verildi.
Aşı çalışmaları
Çin'in 11 Ocak'ta yeni tip koronavirüsün DNA dizilimini açıklamasının ardından dünyanın farklı ülkelerindeki araştırmacılar, genetik kopyasını ürettikleri virüs üzerinde laboratuvarlarda çalışmaya başladı. Virüsün genetik diziliminin bilinmesi, aşı geliştirme sürecinin hazırlık safhasını hızlandırarak klinik denemelerin yolunu açtı.