Koronavirüse karşı aşı ve ilaç geliştirmedeki son çalışmalar tüm dünya kendini bu işe verdi

Yeni tip koronavirüs, tıptaki adıyla Covid-19 virüsü salgınının, ortaya çıkalı yaklaşık 3 ay gibi bir süre geçmesine rağmen, virüse karşı kesin ve net bir sonuç veren ilaç yada aşı bulunamaması tüm insanlığı tedirgin ediyor. Ancak umut veren çalışmalar da yok değil. Çok sayıda bilim adamı, ilaç firması ve araştırma kuruluşu, hastalığa karşı aşı veya ilaç geliştirmek için çalışmaları ivedililikle yürütüyor. Peki tüm dünyanın kendini bu işe verdiği koronavirüse karşı aşı ve ilaç geliştirmedeki son çalışmalar neler? İşte ülkelerin başlattıkları aşı ve ilaç programları..