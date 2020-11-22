Koronavirüs zannedilen 8 yaşındaki Ahmet'in lösemi olduğu ortaya çıktı

Son donörümüzde her şeyimiz hazırdı. Ahmet son kürünü almıştı. Bu süre içerisinde Ahmet'e verilen kemoterapi, normal kemotarepilerden daha yüksek dozdaydı çünkü nakil olması için hücrelerin tamamen bitmiş olması gerekiyordu. Her şeyimiz hazırdı. Ahmet bu ağır kemoterapileri alırken çok sıkıntı çekti. Ölümden döndü, ateşi 44 dereceye kadar yükseldi, döküntüleri oldu.