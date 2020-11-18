Koronavirüs yasakları Almanları sokağa döktü! Başkent Berlin'de protesto

Corona virüsü dünya genelinde etkisini sürdürürken, hiç olmadığı kadar hızla can alıyor. Salgının başından bu yana en çok ölümün meydana geldiği günler kayıtlara geçerken, ülkeler bu ivmeyi durdurabilmek için birbiri ardına önlemler almaya çabalıyor.