Koronavirüs yasakları! 6 ilde birçok yerleşim yeri karantinaya alındı
Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında bugün, Gümüşhane, Adıyaman, Niğde, Batman, Kütahya ve Kars’ta birçok ev, belde ve köy karantinaya alındı.
Türkiye’de koronavirüsle mücadelede kapsamında normalleşme süreciyle birlikte, yeni tanı konan vaka sayısı da artmaya devam ediyor. Karantinaya alınan yerleşim yerlerine ilişkin detaylar şöyle:
Gümüşhane
Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde bir köy, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Kızılca köyünde bazı kişilerin Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.
Köyde testi pozitif çıkan 5 vakayla temaslı 23 kişinin tespit edildiği bildirilen açıklamada, filyasyon çalışmaları sonucunda, kamu sağlığının korunması ve virüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla köyün saat 18.00'den itibaren karantinaya alınmasına karar verildiği kaydedildi.
Adıyaman
Adıyaman'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında 27 evde karantina uygulaması başlatıldı. Adıyaman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde yaşayan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı. İl Hıfzıssıhha Kurulunca, salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı. Bu kapsamda çeşitli mahallelerdeki toplam 27 evde karantina uygulanmaya başlandı.