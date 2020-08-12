Koronavirüs yasakları! 6 ilde birçok yerleşim yeri karantinaya alındı

Adıyaman

Adıyaman'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında 27 evde karantina uygulaması başlatıldı. Adıyaman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde yaşayan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı. İl Hıfzıssıhha Kurulunca, salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı. Bu kapsamda çeşitli mahallelerdeki toplam 27 evde karantina uygulanmaya başlandı.