Koronavirüs yarasaları neden öldürmüyor? İşte yarasanın bağışıklık sistemi
Bilim insanları yaptığı araştırmada yarasaların koronavirüse karşı güçlü bir bağışıklı sistemine sahip.Peki yarasalar nasıl bu kadar koronavirüs karşı güçlü? İşte cevabı...
Bilim insanları, altı yarasa türünün genetik kodlarını çözdü. Bu kodlar, yarasaları ölümcül virüslere karşı koruyan "istisnai bağışıklık sistemlerine" yönelik genetik ipuçlarını içeriyor. Araştırmacılar bu bilgiyi, yarasaların koronavirüsleri hastalanmadan nasıl taşıyabildiklerinin gizemini çözmekte kullanmayı umuyor.
BBC Türkçe'de yer alan habere göre uzmanlar, bunun en nihayetinde şimdi içinde bulunduğumuz ve gelecekte yaşanabilecek salgınlarda, insan sağlığına yardımcı olabilecek çözümler sağlayabileceğini söylüyor.
University College Dublin'den Prof. Emma Teeling deşifre ettikleri "mükemmel" genetik dizilerinin, yarasaların "müstesna bir bağışıklık sistemine" sahip olduğunu gösterdiğini söyledi. Teeling BBC'ye yaptığı açıklamada "Zaten evrimleşmiş bir sistem ve tekerleği yeniden icat etmemize gerek kalmıyor. Şimdiyse atmamız gereken adımları anlamamıza yarayacak araçlara sahibiz. Bunu yapacak ilaçlar geliştirmeliyiz" dedi.
Prof. Teeling, yaşayan 1421 yarasa türünün genetik şifrelerini çözmeyi amaçlayan Bat1K Projesi'nin kurucularından. Teeling, "Bu genler, sonunda insanlarda yaşlanmayı ve hastalıkları azaltmak için kullanılabilecek genetik çözümleri tespit etmek için gereken araçlar" diye konuştu.