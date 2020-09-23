Koronavirüs vakaları bölge bölge açıklandı! İstanbul'a fark atan yer bakın neresi
Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı vaka haritası endişeye neden oldu. Bazı bölgelerdeki vaka sayısı şaşırttı.
Sağlık Bakanlığı, Covid 19 Günlük Durum Raporu yayınlayarak, 22 Eylül tarihi itibarıyla Türkiye'deki koronavirüs vakalarıyla ilgili son durumu paylaştı. Verilere göre, 22 Eylül itibarıyla bir önceki güne göre COVID-19 test sayısında ve hastaneden taburcu edilen yeni hasta sayısında artış (sırasıyla %1,6 ve %6,8) görüldü.
Raporda yeni COVID-19 hasta sayısında ve entübe edilen yeni hasta sayısında ise azalma görülmesi dikkat çekti. (sırasıyla -%2,8 ve -%5,2) Bir önceki güne göre bölgelerdeki yeni hasta değişim yüzdesine bakıldığında; en fazla azalış Orta Anadolu Bölgesinde (-%11,7) gerçekleşti.
25-49 yaş grubunda 1.000.000 kişiye düşen yeni COVID-19 hasta sayısı kadınlarda 25,9, erkeklerde ise 28,4 olarak gerçekleşti.
İŞTE BÖLGE BÖLGE VAKA SAYISI
DOĞU KARADENİZ
Sağlık Bakanlığı'nın geçtiği verilere göre Doğu Karadeniz'de 46 yeni vaka görüldü.