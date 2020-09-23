Koronavirüs vakaları bölge bölge açıklandı! İstanbul'a fark atan yer bakın neresi

Sağlık Bakanlığı, Covid 19 Günlük Durum Raporu yayınlayarak, 22 Eylül tarihi itibarıyla Türkiye'deki koronavirüs vakalarıyla ilgili son durumu paylaştı. Verilere göre, 22 Eylül itibarıyla bir önceki güne göre COVID-19 test sayısında ve hastaneden taburcu edilen yeni hasta sayısında artış (sırasıyla %1,6 ve %6,8) görüldü.