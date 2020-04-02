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Koronavirüs vaka sayısının en az olduğu il belli oldu illere göre ölüm oranları

Koronavirüs vaka sayıları illere göre ilk kez açıklanırken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı haritaya göre en çok vaka 8 bin 852 ile İstanbul'da olurken en az vakaya 2 kişi ile Burdur'da rastlandı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından Türkiye genelindeki Kovid-19 vaka sayılarını, il bazında ilk kez açıkladı. Burdur, Kovid-19 pandemisine karşın Türkiye'nin en güvenli kenti oldu.

Buna göre, en çok vaka sırasıyla İstanbul, İzmir, Ankara, Konya ve Kocaeli'de görüldü. İstanbul'da 8 bin 852, İzmir'de 853, Ankara'da 712, Konya'da 584, Kocaeli'de 410 kişide koronavirüs tespit edildi.

İstanbul koronavirüs ölümlerinde ve vaka sayılarında ilk sırada

Virüsten kaynaklı en çok ölümün yaşandığı 10 il sıralamasında, İstanbul 117 kişiyle ilk sırada yer aldı. İzmir'de 18, Kocaeli'de 8, Konya ve Ankara 7'şer, Zonguldak, Balıkesir ve Trabzon'da 5'er, Adana ve Sakarya'da ise 3'er ölüm kayıtlara geçti.

14 ilde vaka sayıları 10'un altında Burdur son sırada

Ayrıca 14 ilde vaka sayıları 10'un altındayken 13 ilde ise 100'ün üzerinde vaka bulunuyor. En az vaka görülen iller ise Hakkari, Burdur, Niğde, Şırnak, Aksaray ve Kırşehir oldu. Burdur, en az vakaya rastlanan kent olarak dikkat çekti.

İllere göre vaka sayıları dağılımı

tüm iller korona sayısı

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