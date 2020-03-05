Koronavirüs Türklere bulaşmıyor! Doktorun Türk geni ve virüs iddiası
Dünyaya yayılan koronavirüs şu ana kadar Türkiye'de ortaya çıkmadı. Komşularımızda görülmesine rağmen bizde henüz vaka bulunmamasının bir kerameti var mı? Fizyoloji Uzmanı Doç. Dr. Oytun Erbaş, koronavirüsün gen farkından dolayı Türklerde salgın yaratmadığını iddia etti.
Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs tüm dünyayı etkilemeye devam ediyor. Virüsün şu ana kadar Türkiye’ye
gelmemesi ise bir yandan sevindirirken bir yandan kafalarda soru işaretleri oluşturdu. Türkiye’de yaptığı araştırmalar ile adından söz ettiren Fizyoloji Uzmanı Doç. Dr. Oytun Erbaş, koronavirüs Türkiye’ye gelse bile salgın yapamayacağı iddiasında. Bunun sebebi ise dediğine göre Türklerin genleri...
Türkiye'de salgın olmaz sebebi genlerimiz
Fizyoloji Uzmanı Doç. Dr. Oytun Erbaş'ın iddiasına göre koronavirüsün gen farkından dolayı Asya ırkını daha çok etkiledi. Türkiye'ye bu salgın gelse en fazla 10-20 kişiyi etkiler. Erbaş'ın iddiasına göre bunun sebebi Türkiye’nin daha karışık genlere sahip olması. Türkiye'nin bu virüs salgınından çok az etkileneceğini dile getiren Fizyoloji Uzmanı Doç. Dr. Oytun Erbaş, şunları söyledi:
-“Koronavirüsün şu ana kadar yayılım bölgesi Wuhan ve çevresi yani Çin. Bu bölgedeki genetik kökeni ortak insanları yakalıyor. Bunlar daha çok sarı ırk ve kısa boylu insanlar. Yapılan çalışmalarda virüsün akciğerde tutunduğu protein Asya ırkında daha fazla. Beyaz ve siyah ırklarda ise 6’da 1 oranında daha az. Onun için buralarda görülse bile çok daha az görülecektir ve hafif geçecektir.
-İnsanların genetik özellikleri farklı olduğu için Asyalıları, beyaz ırkı ve siyah ırkı farklı etkilediği çok net olarak biliniyor. Türkler Asya ırkı ama bize biraz da Akdeniz’den gen gelmiş. Biz biraz Macaristan, Rumen grubundan da gen almışız. Daha karışık bir gen grubuyuz. Ben Türkiye’nin çok az etkileneceğini düşünüyorum“.