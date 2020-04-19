Koronavirüs Türkiye'yi neden teslim alamadı!..

Öyle bir bela ki;

Bazı kaynaklarca bir insan vücudundaki Korana Virüsün ağırlığının 0.0000005 gram olduğu 10 milyon insanın hastalığa kapılması halinde bütün dünyada, toplam 5 gram Korona virüs edeceği söyleniyor…



Yani bütün dünya 5 gram virüse karşı savaşıyor…

Çok ilginç değil mi?

Bütün dünyayı güçlü zayıf, zengin, fakir demeden teslim aldı!.

*

Kim ne derse desinTürkiye koronavirüs salgınına karşı mücadelede bir büyük başarı öyküsü yazıyor…



Şöyle dünya ülkelerine baktığımız zaman bu gerçeği çok net bir şekilde görüyoruz…



Kuşkusuz ülkemizdeki ölümler bizi üzüyor…



Ama elden bir şey gelmiyor…



Allah korusun…



Dünyadaki manzara ortada..



Ama bütün rakamlara baktığımız zaman Türkiye’nin bu mücadeleye ne denli hazır olduğunu, nasıl başarılı bir şekilde mücadele verdiğini görüyoruz…

Yani biz hazırlıklı yakalandık…



Çünkü bu mücadelede “Allah varlığını eksik etmesin” diye dua ettiğimiz bir liderimiz var...



Bakanlarımızın her biri sahada…



Sağlık Bakanımızın önderliğinde Bilim Kurulu işlevini en iyi şekilde yerine getirirken; doktoru, hemşiresi bütün sağlık teşkilatları hem liyakatları hem de fedakarlıkları ile tarih yazıyor...

*



Türkiye bu virüs salgınının altından kalkamaz diye felaket edebiyatı yapanların artık sesi soluğu çıkmaz oldu…



Çünkü bütün dünya seyrederken sağlıkta inanılmaz yatırımlar yapan bir Türkiye gerçeğini yaşamadık mı?



Şehir Hastaneleri için “Ne gerek vardı?” diyenler, şimdi çakma sahra hastaneleri ile milletin gözünü boyamaya kalkmıyor mu?



Bütün dünya seyrederken, Sağlık Bakanımızın tespiti Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile tedavide kullanılan en az 1 milyon kutu ilacı alarak depolayan tek ülke Türkiye oldu…



Önleyici tedaviye Türkiye’den erken başlayan var mı?

Yok…

Mükemmel bir tedavi protokolü uygulanıyor…



5 bine yakın Filyasyon ekibinin çalışması ve temas taraması ile tespit edilen bulguları yakalayıp hastalığın ilk evresinde hemen Hidroksiklorokin ve ilave ilaçlarla tedaviye başlatmanın olumlu sonuçlarını bugünlerde daha net görüyoruz..



Ve Türkiye bu ilaçları hastalarına ücretsiz uyguluyor…



Dünyada eşi benzeri yok!



Yatıp kalkıp dua etmemek mümkün mü?

*



Türkiye’nin başarısı burada…

Aldığı önlemlerle virüsün ülkeye girişini geciktirdi..



Tedavi protokolünü doğru ve zamanında oluşturdu…



Filyosyon ekipleri ve temas taraması ile dolayısıyla hastalığı erken evrede teşhis ve tespit edip hemen tedaviye başlanmasının sonuçlarını dikkat edin iyileşen insan sayısının her geçen gün artması ile görüyoruz…



Yani bugün dünya bu ilacın peşinde koşarken, Türkiye 1 milyon kutudan fazla ilacı aylar önce depoladı...



Bu tedavi protokolü kullanıldığı zaman hastanın yoğun bakıma girme ihtimali azalıyor. 7 - 14 gün arasında tedavi olarak taburcu olduğu söyleniyor.



İnşallah alkışlarla hastanelerimizden uğurlayacağımız hasta sayımız artacaktır..

Dikkat ediyorum…

Bu konuda Cumhurbaşkanımızın Özel kalem müdürü Büyükelçi Hasan Doğan’ın sosyal medya hesabından her gün defalarca herkese örnek olacak şekilde sürekli paylaştığı bu güzel sevinç ve alkış tabloları aslında bize daha umut veriyor...

Böyle zamanlarda moral çok ama çok önemli...

Hasan Doğan'ların sayısı artmalı...



Yani..

Önleyici tedaviye Türkiye’den başka kimsenin bu kadar erken başlayamadığı gerçeğini dünya bugün görüp takdir ediyor…



Onlara bile yardım eli uzatan bir Türkiye’den bahsediyoruz…

*



Sevgili dostlar bakıyoruz..

Sağlık sistemimiz ve teşkilatlarımız son derece yeterli, en önemlisi hayatlarını riske atacak kadar fedakar..



Yoğun bakım yatak sayımız yeterli olmanın çok ötesinde gururla söyleyebilirim ki dünyada birinci sırada…

En üst sıraya bir bakın!..



İşte o tablo..





Ventilatör başta olmak üzere tıbbı cihaz ve tıbbı altyapımız yeterli olmanın ötesinde bir çok ülkeye yardım eli uzatılır noktada..



Şehir Hastanelerimiz, en modern sağlık teşkilatlarımız dünyaya örnek gösterilecek şekilde…



Ve dün gördük ki;

Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın helikopter ile gezerek denetlediği yapılan ve yeni açılacak muhteşem hastanelerimiz var.



Yani devlet baba durmuyor..



Hekimlerimiz ve tüm sağlık çalışanlarımız mükemmel şekilde koordine olmuş çalışıyor..



Türkiye sağlık yönetimi, sistemi, tesisi ve hekim kalitesi olarak “Allaha şükür” dedirtiyor…



Evet Allaha şükür…

Liderlik problemimiz yok.

Tayyip Erdoğan gibi bir liderimiz yanında da Devlet Bahçeli gibi her koşulda devletinin yanında duran bir devlet adamımız var..



Görevini çok iyi bilen ve çok çalışan bir Sağlık Bakanımız var…



Bakanlarımız var…

Fedakar bir sağlık ordumuz var...

Şu fotoğrafa bir bakın...

Saatlerce yüzünde maske ile hastalarına yardım eden bir hemşirenin maske nedene ile ortaya çıkan yüzü bu...

Bu fotoğraf üzerine ne denir ki?

Hepsi birer Mehmetçik gibi kahraman!..

*

Vaka sayımıza göre yoğun bakımdaki insan sayımız çok şükür iyi durumda olmamız umut veriyor…



Bugün yoğun bakımlarımızın doluluk oranı yüzde 60’ı bulmadı…

Normal servisler yüzde 50’lerde…

Kimse açıkta değil…



Diğer ülkelerden edindiğimiz bilgilerin aksine Bilim Kurulumuzun görüşleri doğrultusunda tedavi algoritmamızı değiştirip erkenden ilaç tedavisine başlamamız sonucunda hastalarımızda zatürreye dönüşme hızı büyük oranda düşmüş…



Bu, doğal olarak yoğun bakım ve entübasyon sayılarımıza yansıyor…



Avrupa’nın ve ABD’nin hali ise ortada…

İnsanlarına sahip çıkamıyorlar...

Yaşlı bakım evleri ölüm evlerine dönmüş...

Morg bulamıyorlar…

Sebze halleri soğuk hava depoları morg görevi üstleniyor…

Maske bulamıyorlar…

Yoğun bakımları yetmiyor insanlar hastane koridorlarında yatıyor…

Yurt dışındaki insanlarına sahip çıkamıyorlar…

Ya biz…

Devletimiz yaşlıların kimsesi olmuş, ne istiyorlarsa yerine getiriyor..



Huzurevlerinden gelen ölüm haberi bile yok gibi..



Dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşlarımızı ülkelerine getirerek karantiya alıyoruz…



Vatandaşlarına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı ile maskeyi ücretsiz dağıtan tek ülkeyiz.

Ve hiç bir Korona Virüs tedavisinde ücret yok..

Ücreti devlet tarafından ödeniyor...

İşte onlar ve Türkiye gerçeği,,

İyi bakın...

Devletin polisi, jandarması 65 yaş üstü vatandaşlarına yardım malzemesi bile taşıyor, tarla da traktör sürüyor..



Fedakarlık işte bu..



İşte Sağlık Bakanlığımız örnek olacak şekilde “Hayat Eve Sığar” uygulamasını devreye soktu...

iPhone, Android, telefon ve tabletlerde kullanılmak üzere kullanıma sunulan uygulamada koronavirüs salgınıyla ilgili risk bölgeleri, aile takibi, koronavirüs testi, günlük koronavirüs tablosu ve harita üzerinden hastane, eczane, metro ve otobüs duruklarının bilgileri paylaşılacak...

*



Sevgili dostlar..

Eğer tedbirleri denilen şekilde uygulamaya devam etersek güzel günlerin uzak olmadığını söylemek mümkün..



Şu an genel olarak tablo iyiye doğru gidiyor.

11 Nisan ve 18 Nisan günlerini baz alıp bir haftalık değişime bakacak olursak baz alınan iki gün arasında iyileşen hasta sayısı (542/1822)

Yani % 236 artmış!

Günlük vaka sayısı/ test sayısı oranında da (%15,49/%9,34) %397 azalış olmuş!..

İyi gidiyoruz.

Test sayımız hızla artıyor.

Tedaviye hemen başlanıyor..



Yoğun bakımdaki hasta sayımız her geçen gün azalıyor.



Görüyoruz ki son rakamlar daha da umut verici…

Şifa bulan hasta sayımız 10.000'in üzerine çıktı.



Tedavide önemli üstünlüklerimiz daha da netleşti…



Artan test sayımıza rağmen yeni eklenen vaka sayısında düşüş var.



İki gücümüz var:



Tedbir, tedavi.



Gücümüzü kullanıyoruz…



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde sağlık hizmetlerimiz, kamu düzeni ve güvenliğimiz ve ekonomide aldığımız tedbirlerle sosyal devlet olmanın örnek olacak bütün becerilerini ortaya koyan bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti var.



Dünya tarihi koronavirüs salgınına karşı hangi ülkenin ne yaptığını yazarken, Türkiye’nin adını altın harflerle yazacaktır…



Evelallah...



Bakan Koca ne diyor;



“Hazır bu mücadele yoluna girmişken tedbirleri eskisinden çok daha sıkı tutalım. virüsü sokaktan alıp evinize taşımayalım. Evimizde kalalım, kendimizi koruyalım, sevdiklerimizi koruyalım .Sosyal mesafe, izolasyon kuralına uyun”



O nedenle;

Eğer belirtilen tedbirleri böyle yerine getirmeye devam edersek inşallah çifte bayram yaşayacağız…



24 Mayıs Ramazan Bayram Namazında camilerimizde kucaklaşmaya hazırlanalım…







