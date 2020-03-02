Koronavirüs Türkiye'yi atladı Avrupa'yı sardı! İran'da en üst düzey virüs ölümü
TÜRKİYE koronavirüs salgınından aldığı önemler sayesinde uzak kalırken, İran'dan gelen son dakika haber gündeme oturdu. İran dini liderinin danışmanı virüsten öldü.
ÇİN'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 89 bini geçti. Virüsün Çin'den sonra en çok can aldığı ülke İran oldu. Bakanların virüs kaptığı ülkeden bugün gelen son dakika haber gündeme oturdu. İran dini liderinin danışmanı virüsten yaşamını yitirdi. Çağın kabusu olan virüs Avrupa ülkelerini de sararken, ABD'de halk marketleri yağmalıyor. İşte koronavirüse ilişkin son dakika haberler:
İran'da üst düzey ölüm
İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 55'e, vaka sayısının ise 978'e yükseldi. Bugün de İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in danışman meclisi üyelerinden olan Seyid Muhammed Mir-Muhammed corona virüsten yaşamını yitirdi.
İran'ın önde gelen din adamlarından ve eski Vatikan Büyükelçisi Hüccetülislam Hadi Hüsrevşahi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetmişti. İran'da Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi, umhurbaşkanı Kadın ve Aileden Sorumlu Yardımcısı Masume İbtikar, Tahran Milletvekili Mahmud Sadıki, Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Mücteba Zünnur ve 4 milletvekiline Covid-19 teşhisi konulmuştu.
ABD'de marketler boşaldı ölümler başladı: ABD’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti. Washington eyaleti Sağlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Seattle yakınlarındaki bir bakım evinde 70 yaşlarında Kovid-19 taşıyıcısı bir hastanın hayatını kaybettiği belirtildi. Cumartesi günü de aynı bölgede 50 yaşlarında bir hastanın ölümü, "ABD’de ilk Kovid-19 bağlantılı ölüm" olarak rapor edilmişti. Virüs haberleri ile paniğe kapılan halk marketleri boşalttı.
Kabus ABD'ye yayılıyor : Sağlık yetkilileri, Washington eyaletinde 12 teyid edilmiş Kovid-19 vakası bulunduğunu kaydetti. New York ve Rhode Island eyaletlerinde de ilk Kovid-19 vakası tespit edildi. New York Valisi Andrew Cuomo, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 30 yaşlarında bir kadının İran’a yaptığı ziyaret sırasında Kovid-19 virüsü kaptığını ve şu an evinde karantina altında tutulduğunu duyurdu. Rhode Island’ta virüse yakalanan 40 yaşlarındaki kişinin de şubat ayında İtalya’ya seyahat ettiği kaydedildi. ABD’de de teyid edilen en az 80 Kovid-19 vakasının bulunduğu kaydediliyor.