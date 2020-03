Koronavirüs Türkiye'yi atladı Avrupa'yı sardı! İran'da en üst düzey virüs ölümü

Kabus ABD'ye yayılıyor : Sağlık yetkilileri, Washington eyaletinde 12 teyid edilmiş Kovid-19 vakası bulunduğunu kaydetti. New York ve Rhode Island eyaletlerinde de ilk Kovid-19 vakası tespit edildi. New York Valisi Andrew Cuomo, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 30 yaşlarında bir kadının İran’a yaptığı ziyaret sırasında Kovid-19 virüsü kaptığını ve şu an evinde karantina altında tutulduğunu duyurdu. Rhode Island’ta virüse yakalanan 40 yaşlarındaki kişinin de şubat ayında İtalya’ya seyahat ettiği kaydedildi. ABD’de de teyid edilen en az 80 Kovid-19 vakasının bulunduğu kaydediliyor.