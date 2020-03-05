Koronavirüs Türkiye'ye mi sıçradı? İstanbul'dan Singapur'a giden uçaktaki yolcu karantinada
İSTANBUL'dan THY uçağıyla Singapur'a giden yolcuya yapılan koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı. THY uçağı, personeliyle birlikte geri dönerken, hastayla ilgili son dakika bilgileri geldi. İran'da tüm spor müsabakaları durduruldu. Ölenlerin sayısı 3 bin 286'ya çıktı
Türk Hava Yolları ile İstanbul-Singapur uçuşu yapan yolcuda yapılan testlerde koronavirüs pozitif çıktı. Singapur Sağlık Bakanlığı uçaktaki diğer yolcuları da takip altına aldı. Uçak 11 kabin görevlisi ve 3 pilotuyla geri döndü. Bu gelişme Türkiye'de koronavirüs var mı tartışmasını alevlendirdi. Karabük'ten de yeni bir şüpheli vaka haberi geldi. Dünya genelinde ölenlerin sayısı 3 bin 286'ya çıkarken İran'da hayat durdu. İşte coronavirüs salgınıyla ilgili son dakika gelişmeleri:
İstanbul'dan Singapur'a giden yolcuda bulundu
Singapur medyasında yer alan habere göre, 3 Mart tarihinde THY'nin TK54 sefer sayılı uçağı ile İstanbul-Singapur uçuşunu yapan bir yolcuda yapılan koronavirüs testleri yapıldı. Yapılan testler sonucunda yolcuda Covid-19 koronavirüs olduğu tespit edildi. Singapur Sağlık Bakanlığı uçaktaki diğer yolcuları da takip altına aldı. Singapurlu yetkililer hasta yolcunun detaylarını paylaştı.
Uçak ve uçuş ekibi Türkiye'ye geri döndü
Singapur Sağlık Bakanlığı, İstanbul’dan Singapur’a uçuş yapan THY uçağındaki bir yolcuda Corona virüsünün tespit edildiğini açıkladı. Bu açıklamadan kısa bir süre sonra TK54 sefer sayılı uçuştaki 3 pilot ve 11 kişilik kabin ekibi, İstanbul’a geri gönderilen uçakla boş olarak yola çıktı. Singapur Sivil Havacılık Kurumu’nun açıklamasının ardından Singapurlu yetkililer Reuters’a corona virüsü tespit edilen hasta hakkında açıklamalarda bulundu.
Türk değil, ama yakın temasta bulunmuş
İsmini açıklamayan bir havacılık yetkilisi, virüs rastlanan kişinin İstanbul üzerinden transit geçiş yapan bir yolcu olduğunu duyurdu. Yetkili, hasta yolcunun Türk vatandaşı olmadığını açıkladı.
Aynı yetkili, virüs testi yapılan kabin ekibinin, şu aşamada herhangi şüpheli bir duruma rastlanmaması nedeniyle İstanbul’a geri gönderildiğini belirtti.