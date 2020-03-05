Koronavirüs Türkiye'ye mi sıçradı? İstanbul'dan Singapur'a giden uçaktaki yolcu karantinada

Türk Hava Yolları ile İstanbul-Singapur uçuşu yapan yolcuda yapılan testlerde koronavirüs pozitif çıktı. Singapur Sağlık Bakanlığı uçaktaki diğer yolcuları da takip altına aldı. Uçak 11 kabin görevlisi ve 3 pilotuyla geri döndü. Bu gelişme Türkiye'de koronavirüs var mı tartışmasını alevlendirdi. Karabük'ten de yeni bir şüpheli vaka haberi geldi. Dünya genelinde ölenlerin sayısı 3 bin 286'ya çıkarken İran'da hayat durdu. İşte coronavirüs salgınıyla ilgili son dakika gelişmeleri: